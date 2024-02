Elon Musk finalmente admite que a Tesla falhou com a Cybertruck

A Cybertruck da Tesla era pintada como uma das maiores obras de engenharia automotiva, na direção elétrica da indústria. Um monstro tecnológico, capaz de entrar em qualquer ambiente, era a promessa da empresa de Elon Musk.

Passaram-se quatro anos e os poucos que foram entregues têm inúmeras falhas, desde o software até o funcionamento interno. Até mesmo foi documentado que o veículo não é capaz de subir uma ligeira inclinação.

As datas de entregas em massa, prometidas aos usuários que as reservaram há anos, não estão sendo cumpridas. Pelo contrário, estão sendo adiadas para o final deste ano. A situação parece que não vai melhorar, se nos basearmos nas recentes declarações de Elon Musk, CEO da Tesla Motors.

Esta quarta-feira, foi realizada a conferência trimestral de ganhos da Tesla Motors. No encontro, Elon Musk destaca o quão difícil será fabricar a Cybertruck em grande escala, devido ao design exclusivo que a tecnologia da caminhonete possui.

"Tesla cavou sua própria cova. (A Cybertruck) um daqueles produtos especiais que aparecem apenas de vez em quando e são incrivelmente difíceis de levar ao mercado, alcançar volume e ser prósperos", admitiu Elon Musk, de acordo com a resenha do La Nación.

Que ninguém se confunda. As unidades prometidas, na medida do possível, serão entregues. No entanto, Elon Musk sabe que não haverá lucros pelo que foi um produto inovador há quatro anos.

"Quando você tem um produto com muita tecnologia nova, e além disso é um produto que se insere em um programa produtivo completamente novo e avançado como este, é lógico sofrer estragos. É preciso inventar não apenas o veículo, mas também a forma de fabricá-lo", disse o magnata sul-africano.

Cybertruck da Tesla. Elon Musk

A produção do Cybertruck

Musk mencionou que a produção em massa começará em 2025, esperando alcançar 250.000 unidades por ano. No entanto, aqueles sem reserva podem enfrentar ainda mais atrasos, pois a Tesla aumentou o custo da reserva reembolsável para US$250.

A autonomia do Cybertruck varia entre 250 e 320 milhas por carga, em comparação com outros concorrentes elétricos. Embora seja poderoso, seu desempenho em termos de autonomia pode não ser tão surpreendente quanto se esperava.

O modelo base acelera de 0 a 100 em 6,5 segundos, enquanto o modelo médio com tração integral o faz em 4,1 segundos. O modelo premium previsto para 2024 atinge velocidades máximas de 130 mph, alcança 0 a 60 em 2,6 segundos e pode rebocar cerca de 11.000 libras, superando alguns concorrentes como o Ford F-150 Lightning e o Rivian R1T.