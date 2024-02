Dez estudantes serão selecionados para uma bolsa na NASA: quem pode participar?

A NASA possui vários programas ao redor do mundo, nos quais convidam jovens talentos, com todas as despesas pagas, para estudar em suas instalações. Além de fornecer ensino, eles avaliam o desempenho dos selecionados para ver se eles têm potencial para fazer parte da agência espacial no futuro.

Dez estudantes universitários serão selecionados para uma bolsa de estudos, que será realizada inteiramente em uma das sedes da NASA, nos Estados Unidos.

De acordo com o que relata El Sol de León, essa oportunidade específica é apenas para jovens de Guanajuato. O processo e os requisitos ainda não foram publicados, mas todas as informações estão prestes a ser divulgadas.

As bolsas de estudo serão selecionadas através do Instituto para o Desenvolvimento e Atendimento à Juventude do Estado de Guanajuato (JuventudEsGto), disse o diretor desta instituição, Toño Navarro.

“Estamos a poucos passos, literalmente a poucos passos, já há acordo, já há notícias, há avanços muito importantes, então estimo que em no máximo 15 dias estaremos lançando o edital. É a primeira vez que um estado concede bolsas para jovens fazerem estágios na NASA”, destacou Navarro. Por isso, convidamos vocês a ficarem atentos ao site JuventudEsGto, onde as informações serão divulgadas.

A NASA, conhecida por seus esforços pioneiros na exploração do espaço, destinou fundos consideráveis para bolsas que beneficiarão jovens brilhantes da América Latina e de outras partes do mundo. Este programa busca não apenas apoiar estudantes excepcionais, mas também ampliar a diversidade de perspectivas no campo da ciência espacial.