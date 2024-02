Configure o ChatGPT para ser seu novo assistente no telefone

Arquivo - ChatGPT no celular OPENAI (OPENAI/Europa Press)

O OpenAI continua aprimorando as capacidades do ChatGPT para Android. A recente atualização introduziu a emocionante característica de suporte de voz, permitindo que os usuários interajam com a inteligência artificial por meio de comandos de voz.

A última versão beta, numerada como 1.2024.018, apresenta uma das atualizações mais significativas até o momento: O ChatGPT agora pode desempenhar o papel de um assistente pessoal em seu dispositivo móvel. Essa melhoria representa um salto significativo para o chatbot, proporcionando aos usuários uma experiência única.

A nova função permite adicionar um botão direto no painel de acessos rápidos no Android. Ao tocar neste botão, o ChatGPT é ativado automaticamente, permitindo que você faça perguntas por meio de comandos de voz, às quais a IA responderá de forma eficiente.

É essencial configurar o aplicativo em espanhol e selecionar a voz desejada, seja feminina ou masculina, para que a IA possa responder em espanhol.

Essa capacidade de manter conversas por meio da voz demonstra o esforço da OpenAI em posicionar o ChatGPT como um assistente digital, competindo com gigantes como o Google Assistant ou Alexa.

Como ativar o ChatGPT como assistente no seu celular Android: Passo a Passo

Baixe a versão beta do ChatGPT no seu dispositivo Android.

Instale o aplicativo e adicione o atalho do ChatGPT ao painel de Configuração rápida.

Deslize para baixo no painel de notificações, toque no ícone de lápis, remova um botão existente e adicione o atalho do ChatGPT.

Com estes simples passos, você poderá invocar o ChatGPT e ter conversas por voz a qualquer momento. No entanto, por enquanto, não é possível definir como o aplicativo padrão, mas espera-se que a OpenAI trabalhe nessa função em futuras atualizações.