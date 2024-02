Cinco investigações que foram inspiradas em Os Simpsons

As séries de comédia frequentemente não buscam apenas nos fazer rir, mas também inspirar e até mesmo prever o futuro. Um exemplo claro disso é Os Simpsons, uma série que, além de seu humor, introduziu invenções e conceitos científicos que posteriormente se tornaram realidade.

Cinco pesquisas inspiradas pelos Simpsons

O curioso caso do tomaco:

Na Série: No episódio 231 de 1999, Homer mistura a planta do tomate com a do tabaco, criando o “tomaco” por meio de radiação.

Na Vida Real: Em 2003, um fã dos Simpsons realizou o enxerto, obtendo um tomate que continha nicotina em suas folhas.

Detector de sarcasmo:

Na Série: O professor Frink inventa um detector de sarcasmo no episódio 225 de 1999.

Na Vida Real: Cientistas das universidades de Berkeley e Washington criaram um algoritmo de inteligência artificial capaz de detectar sarcasmo em textos escritos, utilizando tweets com a hashtag #sarcasm.

Cobrir o Sol com diferentes objetivos:

Na Série: Mr. Burns planeja cobrir o sol em Springfield para forçar a cidade a depender de energia nuclear.

Na Vida Real: Bill Gates propôs, em colaboração com geoengenheiros, um projeto chamado SCoPEx em 2021 para bloquear parte da radiação solar e combater o aquecimento global.

O Sapo dos Simpsons:

Na Série: Existe um sapo com nariz aquilino chamado “sapo Simpsons” descoberto na Colômbia em 2010.

Na Vida Real: Apelidado coloquialmente por um fã dos Simpsons, Robert Moore, devido à sua semelhança com o nariz do malvado Mr. Burns.

O casamento de Lisa e avanços tecnológicos:

Na Série: No episódio do casamento de Lisa em 1995, são representados avanços tecnológicos futuristas, como videochamadas, relógios com funções telefônicas e óculos de realidade virtual.

Na Vida Real: Esses elementos futuristas agora fazem parte de nossa realidade com o desenvolvimento de smartwatches, videochamadas e dispositivos de realidade virtual.

Os Simpsons, além de seu sucesso como comédia, deixaram sua marca na ciência e na tecnologia, influenciando tanto em previsões do futuro quanto na inspiração de invenções científicas. Sua capacidade de antecipar eventos e tendências gerou um interesse duradouro, e os cientistas, por vezes, encontram na série uma fonte de ideias criativas.