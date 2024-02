Cientistas da NASA encontram o “inferno” em um exoplaneta próximo à Terra

Não queremos nos tornar teólogos, muito menos em uma nota de ciência. Mas se o inferno existe, a NASA o encontrou. Um exoplaneta, similar em tamanho e massa à Terra, registra uma impressionante superfície de lava, de acordo com o artigo do Hipertextual.

Este exoplaneta foi examinado usando dados do Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS, na sigla em inglês), da NASA. Os cientistas ficaram surpresos com sua descoberta, além de suas características, pela proximidade com nosso Sistema Solar.

Está identificado como HD63433. Um grupo de astrônomos da Universidade de Wisconsin-Madison e da Universidade da Flórida, utilizando o telescópio espacial TESS, foram os responsáveis pela descoberta das novas características deste mundo.

HD63433 é um planeta do tamanho da Terra que orbita ao redor de uma estrela similar ao Sol, chamada HD63433. A estrela está a cerca de 73 anos-luz da Terra, na constelação de Capricórnio.

Este mundo surpreendente tem um período orbital de apenas 4 dias, o que significa que está muito próximo de sua estrela. Isso faz com que a temperatura na superfície do planeta seja muito alta, chegando a 1.250 graus Celsius, característica que o torna comparável ao inferno.

Acredita-se que a proximidade de HD63433 com sua estrela também significa que o planeta está bloqueado pelas marés, o que significa que ele sempre mostra a mesma face para a estrela. Isso significa que um hemisfério do planeta está sempre iluminado e quente, enquanto o outro hemisfério está sempre na escuridão e frio.

HD63433 é um planeta muito interessante porque nos oferece uma visão de como um planeta terrestre poderia ser nos primeiros milhões de anos de existência.

A proximidade de HD63433 com sua estrela também o torna um alvo atraente para estudos futuros, pois poderia nos ajudar a entender melhor como os planetas terrestres se formam e evoluem.

Este sistema foi detectado em fevereiro de 2022. Um relatório de dois anos atrás, obtido a partir dos dados do Hubble, descobriu dois planetas em transição. Desde que foram detectados, eles foram classificados como mini-netunos; ou seja, são gasosos e muito pequenos para serem gigantes, mas ao mesmo tempo são muito grandes para serem considerados rochosos.

Naquele momento, os cálculos indicaram que esses dois mundos estavam perdendo sua consistência gasosa em suas atmosferas. Isso poderia ser uma espécie de transição em que estariam se transformando em “super Terras”.