A NASA está se preparando para instalar um telescópio na face oculta da Lua

No médio e longo prazo, a NASA anunciou seu compromisso e foco no Programa Artemis, que busca estabelecer uma infraestrutura sólida para fortalecer nosso vínculo com a Lua.

Esta iniciativa inclui a criação do Lunar Gateway, um habitat orbital que facilitará viagens regulares entre a Terra e a Lua, bem como o Acampamento Base Artemis, que permitirá estadias de até dois meses para os astronautas.

Além disso, planeja-se aproveitar a tranquilidade do ambiente lunar para construir revolucionários telescópios de alta resolução.

Um telescópio na Lua

No âmbito do Programa de Conceitos Avançados Inovadores (NIAC) da NASA, uma equipe do Centro de Voo Espacial Goddard projetou um interferômetro de imagens ópticas de linha de base longa (LBI) que operaria na Lua e capturaria imagens em comprimentos de onda visíveis e ultravioleta.

E dada a magnitude deste projeto, chamado Artemis-enabled Stellar Imager (AeSI), ele já foi selecionado para a Fase I de desenvolvimento.

Espera-se que AeSI se instale no lado oculto da Lua, permitindo a obtenção de imagens detalhadas das superfícies estelares e seus arredores.

Kenneth Carpenter e sua equipe do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA são os responsáveis por esta proposta.

Vamos lembrar que Carpenter é cientista do projeto de operações Hubble no GSFC e também está envolvido no Telescópio Espacial Romano Nancy Grace (RST).

Imagem do Hubble. Foto: hubblesite.org/gallery NASA

O que podemos esperar deste telescópio na Lua?

Este projeto oferecerá à NASA a oportunidade de aproveitar as vantagens do ambiente lunar, que é caracterizado por sua radioquietude e longos períodos de escuridão.

Além disso, o ciclo diário lunar dura 14 dias, e somado à falta de atmosfera na Lua, permitirá que seja um lugar ideal para realizar observações interferométricas de alta resolução.

Em relação à infraestrutura, o conjunto de interferometria lunar proposto poderia ser construído de forma incremental, o que ajudaria a controlar os custos de construção e desenvolvimento.

Embora no passado os cientistas tenham se concentrado em interferômetros no espaço, a chegada do Programa Artemis mudou essa perspectiva.

Agora, com a infraestrutura planejada para os próximos anos, incluindo habitats na superfície lunar e sistemas de suporte de vida, tornou-se viável a construção de interferômetros na Lua.

Isso permitiria avanços significativos na astrofísica, incluindo o estudo da atividade magnética estelar e a dinâmica de fenômenos cosmológicos em alta resolução.

Além disso, espera-se que este projeto inspire as futuras gerações de cientistas e fortaleça o interesse público na exploração espacial e no conhecimento do universo.