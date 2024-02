A China inaugura o maior laboratório subterrâneo do mundo

A China alcançou um marco significativo na pesquisa da matéria escura com a inauguração do Laboratório Subterrâneo de China Jinping (CJPL), a instalação mais profunda do mundo, localizada a cerca de 2.300 metros sob as montanhas Jinping.

Esta moderna instalação, concluída em dezembro, dedica-se a desvendar os mistérios da matéria escura, que constitui mais de 80% da massa do universo.

A matéria escura é uma substância elusiva que se acredita conectar as estruturas cósmicas, mas permanece oculta devido à sua suposta incapacidade de interagir com outras formas de matéria e de refletir ou absorver a luz.

A China superou o recorde anterior, que estava nas mãos dos Laboratori Nazionali del Gran Sasso na Itália, destacando sua ambição de liderar as pesquisas sobre esse enigma cósmico.

A instalação CJPL-II, inaugurada em 2010, concentra-se na pesquisa de matéria escura. A expansão dessa instalação começou em 2020 e agora abriga o detector aprimorado PandaX-4T, que pesa quatro toneladas métricas.

Este detector utiliza xenônio líquido para captar a luz emitida durante as colisões de partículas de matéria escura com átomos de xenônio.

O Experimento de Matéria Escura da China (CDEX) no CJPL usa germânio, semelhante ao silício, para detectar um tipo específico de partículas conhecidas como Partículas Massivas de Interação Fraca (WIMPs).

A profundidade subterrânea protege os detectores de interferências cósmicas, fornecendo um ambiente propício para a pesquisa da matéria escura.

Esta conquista marca dois recordes mundiais: o laboratório subterrâneo mais extenso e o mais profundo do mundo. A China busca aumentar a sensibilidade e explorar diversos cenários de interação para desvendar os mistérios que cercam a matéria escura.