Treme, Apple: A Microsoft brevemente assume a liderança em Wall Street

Começa o ano de 2024 e certas notícias - principalmente no contexto do CES 2024 - já conseguiram surpreender a comunidade tecnológica.

Esse é o caso da Microsoft, que brevemente conseguiu superar a Apple como a empresa mais valiosa em Wall Street, com uma capitalização de mercado de 2,875 trilhões de dólares na abertura da sessão.

Este número momentaneamente superou o da Apple, que ficou em 2,871 trilhões de dólares após uma queda de 0,90%.

Embora a Microsoft tenha perdido impulso ao longo do dia, esse episódio marcou um momento significativo na dinâmica indústria tecnológica.

Histórico em Wall Street

Ao longo de 2024, a Microsoft registrou um crescimento de 1,3%, enquanto a Apple experimentou uma diminuição de 4%, afetada por revisões para baixo de entidades como o Barclays.

Isso pode ser devido, em parte, às vendas de iPhone na China, que representam cerca de 20% da receita da Apple, diminuíram 30% em relação ao ano anterior na primeira semana do ano.

No entanto, apesar do breve avanço da Microsoft, a Apple mantém uma posição estável em termos de capitalização de mercado.

Claro, esta não é a primeira vez que a Microsoft supera a Apple em valor de mercado; embora o último episódio tenha ocorrido em 2021.

A competição entre ambas empresas é intensa, isso é sabido por todos, especialmente com o crescente foco em inteligência artificial por parte da Microsoft e os desafios na cadeia de suprimentos para a Apple.

A rivalidade histórica entre Microsoft e Apple

Atualmente, a Microsoft está fortalecendo sua posição no campo da inteligência artificial, com fortes investimentos na OpenAI e aplicando essa tecnologia em seus produtos.

Por outro lado, a Apple está apostando no conceito de "computação espacial" com o lançamento previsto dos novos Apple Vision Pro. No entanto, este produto ainda precisa demonstrar o seu valor no mercado.

O que o futuro reserva? Apenas essas duas grandes empresas de tecnologia sabem.