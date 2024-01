Tecnologia milagrosa: A luva estabilizadora que poderia mudar a vida de pessoas com Parkinson

The GyroGlove™ by GyroGear™ - Consumer Electronics Show (CES) 2024 Innovation Awards

No âmbito da Consumer Electronics Show (CES) 2024 em Las Vegas, foram apresentadas diferentes tecnologias que conseguiram surpreender o público presente.

Mas não se tratou apenas de tecnologia relacionada ao entretenimento. Também foi apresentada uma inovação significativa para pessoas com Parkinson: o GyroGlove.

Desenvolvido pela GyroGear em colaboração com o grupo tecnológico chinês Foxconn, trata-se de uma luva projetada para estabilizar os tremores das mãos.

GyroGlove: Revolução no tratamento do Parkinson

O GyroGlove utiliza um giroscópio do tamanho de um disco de hóquei, que gira a uma velocidade superior à de uma turbina de motor de reação.

Este mecanismo é fundamental para controlar os espasmos nas mãos de pacientes com Parkinson, como explicaram seus criadores.

O Dr. Faii Ong, fundador e CEO da GyroGear, destacou que atualmente a luva é um protótipo e estamos trabalhando em uma versão com um giroscópio menor para maior conforto.

Durante a apresentação na CES, Roberta Wilson-Garrett, uma paciente com Parkinson, demonstrou como o GyroGlove permitiu que ela manipulasse um lápis normalmente e segurasse uma xícara de café sem derramar. Um avanço que melhorou significativamente sua qualidade de vida.

"É uma mudança de vida para mim", expressou a paciente, enfatizando o impacto positivo do dispositivo em sua vida diária.

Nesse sentido, a abordagem da GyroGear com esse dispositivo vai além da tecnologia, como explicou Ong: "Queremos desviar a atenção da doença e voltar ao fato de que estamos falando de vida humana".

É importante mencionar que a GyroGear dedicou vários anos ao desenvolvimento do GyroGlove, e a versão apresentada no CES é a mais avançada até o momento. Esperamos que em breve seja lançado no mercado em massa e as pessoas possam se beneficiar com esse enorme avanço para a saúde.