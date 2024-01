Samsung Galaxy Unpacked 2024: Galaxy S4, Inteligência Artificial e outros anúncios que esperamos

A contagem regressiva está ativa e faltam apenas alguns dias para testemunharmos o Samsung Galaxy Unpacked 2024, o primeiro evento do ano em que o fabricante nos apresentará sua primeira linha de produtos para este ano, que parece estar dominado pela Inteligência Artificial.

Seguindo a tradição e trajetória de eventos passados, é praticamente um fato incontestável que nesta conferência finalmente conheceremos a nova família Samsung Galaxy S24. Mas ainda existem algumas dúvidas genuínas sobre suas especificações técnicas e outros anúncios.

Samsung Galaxy S24 Smartphone (Captura de pantalla)

É possível esperar talvez algumas outras revelações de dispositivos inteligentes, mas as maiores incertezas e expectativas estão principalmente focadas no software e nas funções de Inteligência Artificial que poderiam ser integradas.

Depois de tudo, nos últimos meses temos visto vazamentos e anúncios oficiais sobre outros produtos em que a Samsung não hesitou em promover a Inteligência Artificial como a próxima grande novidade para sua linha de dispositivos.

Hoje vamos fazer uma revisão dos anúncios que poderíamos ver anunciados neste 17 de janeiro de 2024.

Samsung Galaxy Unpacked 2024: todos os anúncios que esperamos além do Galaxy S24 e da Inteligência Artificial

O Samsung Galaxy S24 Ultra será, sem dúvida, o modelo mais destacado do evento. Todos os rumores apontam para uma tela plana de 6,8 polegadas, o novo processador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, bateria de 5.000 mAh e até 1 TB de armazenamento.

Mas o destaque que atrairia olhares seria o conjunto de câmeras com um sensor principal de 200 MP, uma lente grande angular de 12 MP e um teleobjetivo com zoom de 5x. Graças a isso, a câmera seria muito mais poderosa do que a geração anterior e justifica toda a emoção em torno deste smartphone.

Samsung Galaxy S24+ e Galaxy S24: mais pequenos e sem S Pen

Imagem conceitual | Samsung Galaxy S24 Ultra

Além do Galaxy S24 Ultra, a Samsung também apresentará os modelos Galaxy S24+ e Galaxy S24. Esses dispositivos serão menores e mais econômicos que o Ultra, e terão um design similar ao de seu antecessor.

Por um lado, o Galaxy S24+ terá uma tela de 6,7 polegadas com resolução QHD+, uma bateria de 4.900 mAh e 12 GB de memória RAM.

Enquanto o Galaxy S24 terá uma tela de 6,1 polegadas com resolução FHD+, bateria de 4.500 mAh e memória RAM de 8 GB.

Estaríamos assim diante de um par de modelos atraentes, mas que claramente seriam uma versão menor e compacta do Galaxy S24 Ultra.

Galaxy AI: a Inteligência Artificial seria a estrela do evento

Imagem Conceitual: York Perry - Composição: DALL-E | Samsung Galaxy S24

A Samsung tem colocado a Inteligência Artificial no centro de seus projetos de inovação nos últimos anos e agora aposta em torná-la a próxima grande tendência para o mercado de smartphones.

Não há certeza absoluta sobre o que veremos. Mas tudo indica que com o lançamento do Galaxy S24 veremos a integração de uma série de funções impulsionadas pela IA, como:

Editor Mágico: esta função permitirá aos usuários mover objetos e apagar elementos indesejados das imagens.

esta função permitirá aos usuários mover objetos e apagar elementos indesejados das imagens. Exclusão de objetos em vídeo: esta função permitirá aos usuários excluir objetos indesejados dos vídeos.

esta função permitirá aos usuários excluir objetos indesejados dos vídeos. Otimização da bateria através de IA: para ajudar os usuários a economizar bateria ajustando as configurações do dispositivo de acordo com seus hábitos de uso reais.

O One UI 6.1 estará presente e as surpresas que são rumores até agora

Samsung Electronics (AP Foto/Lee Jin-man, archivo) AP (Lee Jin-man/AP)

Com a família Galaxy S24, será lançada a One UI 6.1, a próxima versão da interface de personalização Android da Samsung, com novas funções e melhorias, como: Novos controles de longevidade da bateria, novas funções de segurança e privacidade e novas opções de personalização.

Para sermos francos, consideramos pouco provável que a Samsung anuncie outros dispositivos em seu evento, já que a família Galaxy Watch e Galaxy Tab costumam ser apresentados apenas na segunda metade do ano.

Mas é provável que recebamos alguma atualização de algum acessório já existente, como os Galaxy Buds Pro 2 ou o controverso Galaxy SmartTag.

Embora o terreno seja mais do que perfeito para revelar algum avanço de algum projeto de Realidade Mista que faça sombra ao lançamento do Apple Vision Pro.