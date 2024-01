Não haverá uma mulher na Lua este ano nem no próximo: a NASA adia a fase mais importante da missão Artemis

Os planos da NASA em relação à missão Artemis mudaram completamente neste início de 2024. Não haverá uma mulher na Lua este ano nem no próximo, de acordo com o anúncio do administrador da agência espacial americana, Bill Nelson.

Depois de nos emocionar no mês passado com um surpreendente vídeo, no estilo de um trailer cinematográfico, do que está por vir em 2024, a NASA agora quebra as esperanças daqueles que esperavam ver os astronautas a caminho da Lua.

Este ano já era certo que não haveria astronautas pisando na Lua. No entanto, estava nos planos realizar a viagem em que os astronautas iriam orbitar nosso satélite natural e depois retornariam para casa. Para 2025, estava planejado o pouso lunar após esses primeiros testes.

De acordo com as informações fornecidas pela NASA em um relatório de seu site oficial, esta missão em que a Lua será orbitada, sem pousar na superfície, está planejada para 2025, e o pouso na Lua está programado para 2026.

"Estamos retornando à Lua como nunca antes o fizemos, e a segurança de nossos astronautas é a principal prioridade da NASA enquanto nos preparamos para futuras missões Artemis", disse Bill Nelson em um comunicado.

"Aprendemos muito desde Artemis I, e o sucesso dessas primeiras missões depende das nossas parcerias comerciais e internacionais para expandir nosso alcance e compreensão do lugar da humanidade em nosso sistema solar. Artemis representa o que podemos alcançar como nação e como coalizão global. Quando voltamos nosso olhar para o que é difícil, juntos podemos alcançar o que é grandioso", acrescentou.

O novo cronograma para Artemis III está alinhado com o cronograma atualizado para Artemis II, garantindo que a agência possa incorporar as lições aprendidas de Artemis II na próxima missão e reconhecendo os desafios de desenvolvimento enfrentados pelos parceiros industriais da NASA.