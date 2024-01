Detalhes impressionantes do novo Mario 3D vazaram, que chegará com o sucessor do Nintendo Switch

O mundo Nintendo está na boca de toda a comunidade gamer há alguns meses. A empresa japonesa está preparando detalhes, sem anunciá-los oficialmente, para o lançamento de um novo console, o sucessor do Nintendo Switch 2.

Nesse sentido, surgem detalhes do jogo principal com o qual esse novo console seria lançado: uma nova versão de Mario 3D, que, de acordo com o que informa Nintenderos, será quatro vezes maior que Odyssey.

O site mencionado é baseado em um relatório do Zippo, um dos insiders mais reconhecidos da indústria da Nintendo. Esse personagem das redes sociais foi o primeiro a falar sobre o Super Mario Wonder, quando ninguém sabia nem mesmo o nome do título que atualmente está cativando milhares de jogadores no atual console da grande N.

Se for confirmado, será o primeiro lançamento de um console da Nintendo com um Mario 3D desde 1996, quando o Nintendo 64 foi lançado com Super Mario 64.

Nintenderos faz uma resenha em uma nota, afirmando que o videogame de mundo aberto superará em muito o Odyssey e que também buscará uma forma de incorporar personagens como Donkey Kong, além dos já habituais Luigi, Peach, Capitão Toad e Pauline.

Existe outro relatório circulando nas redes, detalhando que a sucessora do Nintendo Switch já tem data de lançamento. Dizem que será em setembro deste ano, mas por enquanto não há nada confirmado pelas fontes oficiais da empresa japonesa.