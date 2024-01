Bill Gates e Sam Altman, cara a cara: a IA está iniciando a revolução tecnológica mais rápida e assustadora da história

O último episódio do podcast de Bill Gates, intitulado “Unconfuse Me”, certamente será do agrado de muitos fãs de inteligência artificial e tecnologia em geral.

Neste episódio, Gates entrevistou Sam Altman, CEO da OpenAI, com quem compartilhou preocupações sobre a revolução impulsionada pela IA, advertindo que será a mais rápida na história da humanidade.

Altman expressou sua preocupação com a velocidade com que a sociedade terá que se adaptar e como o mercado de trabalho mudará, descrevendo-o como "potencialmente assustador".

Isso deixou o fundador da Microsoft perplexo, pois, embora a humanidade tenha conseguido se adaptar a várias revoluções tecnológicas no passado, Altman destaca que essa revolução será diferente e mais rápida do que todas as anteriores.

"E ao longo de algumas gerações, parecemos absorver isso muito bem. Vimos isso com as grandes revoluções tecnológicas do passado. Cada revolução tecnológica ficou mais rápida, e esta será a mais rápida de todas, e é isso que me parece potencialmente um pouco assustador: a velocidade com que a sociedade terá que se adaptar e o mercado de trabalho mudará", comentou Altman.

Apesar de seu ceticismo inicial, Gates expressou sua admiração pela qualidade do ChatGPT, a famosa criação da OpenAI. "Eu não esperava que o ChatGPT fosse tão bom", destacou. Também discutiram sobre a regulamentação da inteligência artificial, com Altman sugerindo a necessidade de regular sistemas poderosos.

No entanto, ele ressaltou que, embora a regulamentação possa ser útil para lidar com os maiores riscos da IA, ainda podem surgir problemas com sistemas em menor escala.

A reunião dessas duas figuras proeminentes para discutir questões preocupantes relacionadas à inteligência artificial e tecnologia em geral é um acerto, embora as palavras de Gates, o maior expoente da inteligência artificial mundialmente, gerem uma certa preocupação mínima.