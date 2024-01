Atrasos na missão Artemis agitam a corrida espacial: quem conquistará a Lua primeiro?

Esta semana, a NASA surpreendeu a comunidade científica ao anunciar atrasos em sua missão Artemis II, projetada para retornar à Lua e estabelecer uma base permanente em sua superfície.

O seu lançamento originalmente estava planeado para iniciar missões tripuladas este ano e alcançar o primeiro pouso na Lua em 2025.

No entanto, de acordo com Bill Nelson, administrador da NASA, os planos levarão mais tempo do que o estimado.

Alterações no cronograma de Artemis

Artemis I foi concluída com sucesso em 2022, testando o foguete SLS e a nave Orion. Agora, Artemis II foi adiado em dez meses, e Artemis III, em nove.

A nova rota inclui em primeiro lugar a missão Artemis II, remarcada para setembro de 2025, que será a primeira viagem tripulada desde o Apollo 17, orbitando a Lua sem pousar.

Depois, virá Artemis III, prevista para setembro de 2026, que incluirá o primeiro pouso perto do polo sul lunar.

Para esta última missão, a NASA tem planos de que uma mulher e uma pessoa de cor sejam os primeiros a pisar na Lua.

Será possível que os humanos voltem à Lua?

Os desafios para a Artemis II concentram-se na nave Orion, com problemas nas baterias, controle de temperatura e ventilação.

Além disso, estão sendo investigados problemas com o escudo térmico observados durante a Artemis I.

Para Artemis III, a NASA enfrenta atrasos significativos no desenvolvimento da Starship e dos trajes espaciais. A SpaceX ainda tem testes críticos pendentes para a Starship, como a transferência de combustível em voo, necessária para a viagem à Lua.

Por sua vez, o adiamento da Artemis representa um risco simbólico para os Estados Unidos: a possibilidade de que a primeira mulher a pisar na Lua não seja americana, mas sim chinesa, uma vez que o país asiático planeja sua própria missão lunar para 2030.

Este atraso, embora menor do que o sugerido pela Government Accountability Office, pode pressionar a NASA a cumprir seus objetivos lunares dentro da década, deixando menos tempo para as missões subsequentes.