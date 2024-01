As brutais características da câmera do novo Oppo Find X7 Ultra: é melhor que o iPhone e a Samsung?

Na feroz competição do mundo das câmeras de celulares, ninguém parecia superar as vantagens oferecidas pela Apple com seus iPhones e pela Samsung com a família Galaxy S20 em diante. No entanto, da China surge a Oppo para dar um golpe na mesa com seus novos flagships: o Find X7 e o Find X7 Ultra.

Vamos detalhar as características das câmeras desses celulares, que desde o início se orgulham de ter as melhores características, ao contar com o primeiro zoom periscópico duplo do mundo, em uma parceria estratégica com a Sony.

Oppo integra em sua nova família de smartphones de alta gama um sensor Sony LYT-900 de 1 polegada, o que garante ter a maior teleobjetiva já incorporada em um smartphone.

De acordo com uma análise da Technode, o hardware da câmera do Oppo Find X7 Ultra é combinado com um sistema de câmera HyperTone e ajuste profissional da Hasselblad.

A estrutura da câmera é composta da seguinte forma: quatro câmeras principais de 50MP, incluindo duas que vêm com uma lente de zoom periscópio, capaz de fechar as lacunas de zoom entre as distâncias focais ópticas.

A zoom periscópico de 50MP e 3x incorpora um sensor Sony IMX890 de 1/1,56″, uma abertura de f/2,6 e uma distância focal de 65 mm. Isso significa que o sensor é aproximadamente três vezes maior do que as câmeras encontradas nos líderes desses segmentos no mercado, explica a Technode.

A grande angular

As seções da grande angular, essenciais para o funcionamento de aproximações e nitidez, possuem uma lente personalizada de f/1.8. Além disso, integra uma estabilização óptica de imagem (OIS) e promete uma redução de 50% no reflexo, tudo com uma distância focal óptica versátil de 23 mm.

Especificações do Oppo Find X7 Ultra

O mais destacado, além do tema das câmeras, é que esta nova família de celulares chega com um processador Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm.

Tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador com uma potência impressionante de 100 W por cabo. Além disso, possui carregamento sem fio de 50 W. A tela tem 6,82 polegadas e oferece resolução de 1440p, com uma taxa de atualização máxima de 120 Hz e um brilho máximo de 4500 nits para conteúdo HDR.