A NASA dá prioridade à segurança e adia as missões tripuladas Artemis com astronautas até 2026

A agência espacial da NASA recentemente definiu como um de seus objetivos mais ambiciosos e importantes em décadas o projeto Artemis, composto por uma série de missões de exploração que culminarão com o retorno do ser humano à Lua.

No momento em que a organização revelou os primeiros detalhes sobre Artemis, foi divulgado que o objetivo era lançar uma missão tripulada à nossa lua em 2024. Mas agora houve uma mudança radical e todo o cronograma de ações foi adiado.

AFS-8/101 Artemis II equipe de astronautas, NASA’s Kennedy Space Center in Florida. NASA (NASA/Kim Shiflett/NASA/Kim Shiflett)

Infelizmente, neste ano não veremos o retorno da humanidade à Lua e teremos que esperar até 2026, no melhor dos casos, a menos que ocorra alguma mudança imprevista adicional que atrapalhe tudo.

O objetivo final das missões Artemis é estabelecer uma base lunar permanente e preparar a NASA para futuras missões tripuladas a Marte. Mas a prioridade por agora é a segurança de todos.

Por que a NASA adiou a missão Artemis tripulada à Lua?

A Agência Espacial fez o anúncio formal de tudo através de seu blog oficial, na terça-feira, 9 de janeiro de 2024, revelando que adiará o pouso tripulado da missão Artemis III até setembro de 2026.

A agência espacial também adiou o lançamento da missão Artemis II, que sobrevoaria a Lua também em datas próximas, mas agora não ocorrerá até setembro de 2025.

Os atrasos, conforme indicado pela publicação, devem-se a problemas de segurança que as equipas da NASA estão atualmente a resolver.

Entre eles está um problema com a bateria e um problema com um conflito no circuito que controla a ventilação do ar e o controle de temperatura do módulo.

Ambos elementos são cruciais para garantir a segurança dos astronautas, por isso a agência espacial decidiu agir com prudência e calma.

"Estamos permitindo que o hardware nos fale para que a segurança da tripulação impulsione nossa tomada de decisões. Utilizaremos o teste de voo Artemis II e cada voo subsequente para reduzir o risco de futuras missões lunares."

É o que Catherine Koerner, administradora associada da Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração na sede da NASA em Washington, D.C., aponta.

A NASA também anunciou na terça-feira que encomendou à SpaceX e à Blue Origin, que fornecem os sistemas de pouso humano para a missão Artemis, que cumpram os novos cronogramas.

É importante esclarecer que a Artemis II também será tripulada, mas nela está planejado um voo tripulado de 10 dias ao redor da Lua que levará os astronautas a uma distância mais distante da Terra do que qualquer outra missão.

Enquanto com Artemis III o objetivo é levar astronautas ao polo sul da lua, cheio de crateras profundas e total escuridão, devido ao ângulo de entrada do sol.

Isso exige maiores precauções para garantir um pouso seguro na lua.