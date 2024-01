A Inteligência Artificial prevê como Santiago parecerá no futuro e o resultado se torna viral

A Inteligência Artificial tem crescido a passos gigantescos. Atualmente, as múltiplas aplicações nos permitem criar textos, áudios e até mesmo imagens de acordo com os prompts que fornecemos.

Aquilo é o que o usuário @davidnoaah fez recentemente, aproveitando sua conta de criador no Instagram para compartilhar um vídeo sobre o Santiago do futuro.

Como será Santiago de acordo com a IA?

A recente criação compartilhada pelo influenciador capturou imediatamente a atenção de seus seguidores.

No vídeo é possível ver o edifício Costanera Center como nunca antes poderíamos imaginar. Na verdade, os edifícios que aparecem lá têm formas que parecem impossíveis de alcançar pela arquitetura atual.

Além disso, nos mostra o icônico Rio Mapocho como uma praia bem cuidada, com aplicações futuristas e muitas pessoas aproveitando seu uso livre.

Mas o mais curioso do vídeo não é nem de perto isso. E é que, de acordo com esse usuário, as pessoas no futuro usariam máscaras estilo Star Wars por motivos que ainda desconhecemos.