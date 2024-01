Presente cósmico: uma página da NASA mostra a foto que o Telescópio Espacial Hubble tirou no seu aniversário

A NASA abre as portas do cosmos de uma maneira única e personalizada. Agora, qualquer pessoa pode descobrir a imagem exata capturada pelo Telescópio Espacial Hubble no dia do seu aniversário.

Este presente cósmico torna-se possível graças a uma simples ferramenta online que oferece uma conexão personalizada com o vasto universo.

A página especial da NASA, projetada para essa experiência única, permite que os curiosos exploradores espaciais descubram a foto específica que o Telescópio Espacial Hubble tirou no dia do seu aniversário.

Basta acessar o site chamado Imagine NASA e fornecer a data em questão para desbloquear a porta para uma viagem visual pelo espaço e pelo tempo.

Imagine NASA Reprodução

O Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1990, tem sido uma peça fundamental na exploração e observação do espaço profundo.

Localizado fora da atmosfera terrestre, o Hubble tem fornecido imagens e dados surpreendentes que revolucionaram nossa compreensão do cosmos. Equipado com tecnologia de ponta, o telescópio capturou fenômenos celestiais, galáxias distantes e detalhes incríveis do nosso próprio sistema solar.

Ao longo de suas décadas em órbita, o Hubble alcançou numerosas conquistas astronômicas significativas. Ele contribuiu para medir a taxa de expansão do universo, identificou exoplanetas e forneceu imagens detalhadas de objetos celestes, desde nebulosas até aglomerados de galáxias.

As suas contribuições ampliaram drasticamente a nossa visão do universo e inspiraram uma nova geração de astrônomos e entusiastas espaciais.