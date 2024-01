O mundo de Harry Potter chega à Reebook com tênis e roupas

A Reebok e a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products revelaram a mais recente colaboração entre os ícones da moda esportiva e da indústria do entretenimento: a coleção Harry Potter x Reebok. A linha de calçados e roupas de edição limitada para toda a família é uma continuação da parceria entre a gigante marca de roupas esportivas e a histórica empresa de mídia e entretenimento.

Esta colaboração foi lançada no Chile, na loja Reebok no Parque Arauco, em um evento de pré-venda com a presença de executivos, jornalistas, renomados criadores de conteúdo, assim como os mais importantes: os fãs dos livros e filmes da saga, que chegaram com seus melhores trajes baseados na história de Harry Potter.

"Estamos muito felizes em contar com essa colaboração entre essas duas marcas tão relevantes mundialmente. Temos consciência do grande fanatismo pela saga no país, por isso quisemos proporcionar aos fãs de Harry Potter no Chile acesso a essa coleção. Nossa marca sempre busca ir além para estar de acordo com as tendências e, ao mesmo tempo, surpreender o público", revelou Cristián Pérez, Gerente de País da Reebok Chile.

Reebok Divulgação

Mais magia de Hogwarts

A Reebok já havia compartilhado uma prévia da colaboração com os participantes do ‘Grande Baile de Inverno de Harry Potter’, que tiveram acesso antecipado ao registro para a pré-venda da coleção, que é inspirada no Mundo Mágico da franquia e nos simbolismos mais significativos da saga, como as casas de Hogwarts, feitiços, encantamentos, segredos e a história de Harry durante seus sete anos em Hogwarts.

"Os produtos são inspirados em detalhes e eventos importantes da saga, por isso os fãs se sentirão muito identificados com cada um deles. Além disso, este lançamento marca o início de um ano cheio de surpresas por parte da Reebok, por isso o chamado é para que o público esteja atento a essas ações e participe", comentou também Diego Larredonda, Gerente de Marketing de Marca e Esportes da Reebok Chile.

Reebok

Para grandes e pequenos

A colaboração inclui calçados para adultos e crianças, incluindo silhuetas icônicas da Reebok como os modelos Club C e Classic Leather. Nos tênis para adultos, há inspiração em momentos e personagens icônicos da história, como o primeiro dia de Harry Potter em Hogwarts, Lord Voldemort e As Relíquias da Morte.

Além do calçado para adultos, também existem vários estilos disponíveis para crianças, todos disponíveis em diferentes tamanhos. A linha infantil inclui os tênis Club C para os fãs incondicionais de Harry Potter, que seguem uma inspiração atlética retrô e colegial e incorporam patches e gráficos inspirados nas quatro casas de Hogwarts e outros símbolos notáveis da franquia, desde o símbolo das Relíquias da Morte até a plataforma nove e três quartos.

Além disso, estarão disponíveis quatro combinações de cores dos tênis Classic Leather, cada uma simbolizando uma das casas: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. A coleção é complementada por uma variedade de roupas unissex e femininas com inspiração universitária, gráficos de alta qualidade e motivos mágicos.

Reebok x Harry Potter estará disponível no Brasil em breve em www.reebok.com.br.