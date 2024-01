IA cria um design hiper-realista desta versão adulta da Misty de Pokémon

A inteligência artificial surpreendeu novamente o mundo da arte e da ilustração, desta vez com uma versão adulta e hiper-realista de Misty, o icônico personagem de Pokémon. A obra, criada pela conta de My Smart Arts, causou alvoroço nas redes sociais devido à sua abordagem ousada e artística.

Meu Smart Arts, reconhecido por suas criações impulsionadas por inteligência artificial, utilizou a tecnologia DALL-E para dar vida a esta nova interpretação de Misty.

O design resultante apresenta uma versão adulta e sensual do popular personagem de Pokémon, rompendo com as representações mais tradicionais e levando os fãs a explorar facetas inexploradas de seus personagens favoritos.

A conta, especializada na criação de arte generativa por meio de inteligência artificial, demonstrou mais uma vez sua capacidade de explorar novas dimensões artísticas. A representação hiper-realista de Misty se destaca não apenas pela qualidade visual, mas também pela forma como desafia as percepções pré-existentes do personagem.

Misty, conhecida como a líder do ginásio Cerulean no mundo Pokémon, é um personagem emblemático que tem acompanhado os treinadores desde os primeiros dias da franquia.

Sua importância reside não apenas em seu papel como líder de ginásio, mas também em sua amizade com Ash Ketchum e seu relacionamento com seu Pokémon aquático, Starmie.

A escolha de transformar Misty em uma versão adulta e sensual levanta questões sobre interpretação artística e liberdade criativa no mundo do fan art.

Enquanto alguns elogiam a criatividade de My Smart Arts, outros debatem sobre os limites éticos na representação de personagens infantis em contextos adultos.

Misty de Pokémon My Smart Arts

DALL-E, a tecnologia utilizada para esta ilustração, é conhecida por gerar imagens realistas a partir de descrições textuais. Sua aplicação no campo do fan art permite aos artistas explorar novas possibilidades e expressar sua visão única de personagens icônicos.