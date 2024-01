Bill Gates exigiu que as pessoas tenham Identificações Oficiais digitais até 2028?

Bill Gates tem sido objeto de várias histórias e anedotas distorcidas que até mesmo chegaram ao ponto de serem consideradas lendas urbanas. O curioso sobre o cofundador da Microsoft é que entre as histórias mais estranhas que circulam sobre ele, muitas delas parecem ser invenções e acabam sendo verdadeiras.

Aqui temos o caso da fotografia na prisão do magnata quando era jovem e acabou sendo preso logo antes de que a Microsoft e o Windows 95 marcassem um antes e um depois para a história da informática. A anedota é real.

Circula na internet uma fotografia de Bill Gates andando de bicicleta nos anos 1970. Verdade ou mentira? Reddit

Em contraste, há aquela fotografia ultra convincente onde aparentemente vemos um jovem Bill Gates andando de bicicleta quando era criança. Uma imagem inocente que aparentemente é completamente falsa e corresponde a outra pessoa.

É sob este panorama confuso que agora temos o surgimento de uma nova história ao seu redor que está deixando muitos confusos sobre sua veracidade.

O novo meme de Bill Gates

Há alguns meses começou a circular nas redes sociais um meme viral afirmando que o cofundador da Microsoft, Bill Gates, teria declarado que os cidadãos americanos deverão ter identificações digitais oficiais até 2028 ou serão excluídos da sociedade.

O meme cita Gates dizendo: “a identificação digital deve ser aceita pelos cidadãos americanos até 2028. Caso contrário, correm o risco de ‘exclusão da sociedade’” e nada mais. Mas como todos sabemos, isso é mais do que suficiente para ser considerado verdadeiro nos grupos de familiares no WhatsApp.

O meme das identificações digitais Snopes.com

No entanto, não há evidências de que Gates tenha dito isso. Felizmente, o site do Snopes realizou uma extensa investigação em que explicam como tudo aconteceu e cresceu a tal ponto.

A questão é que a citação "existe", pois vem de um artigo de dezembro de 2023 publicado em um site chamado The People's Voice. O pequeno grande detalhe é que esta página se concentra na redação e disseminação de notícias falsas, onde Bill Gates, juntamente com outras figuras públicas, tem sido alvo frequente dessas publicações mentirosas.

O artigo do The People's Voice também afirma que as Nações Unidas disseram que as identificações digitais serão obrigatórias para participar da sociedade. No entanto, isso também é falso.

As Nações Unidas afirmaram que as identificações digitais podem ser uma ferramenta valiosa para ajudar as pessoas a participar da sociedade, mas não disseram que serão obrigatórias.

Mesmo na época, os checadores do ‘USA Today’ verificaram que essas declarações eram falsas e chegaram ao ponto de obter um comunicado de um porta-voz da própria ONU para esclarecer tudo.

Mas o meme, por alguma razão, ressurgiu e até começou a circular na América Latina. Mas não é real.