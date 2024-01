O Motorola Moto Razr Plus 2024 vaza em renders e gera controvérsia por parecer muito familiar

Chegamos a um ponto de estagnação com os smartphones de tela dobrável vertical? As últimas informações vazadas sobre o Motorola Moto Razr Plus 2024 têm alimentado esse debate, já que parece bastante familiar, mas isso não é necessariamente algo negativo.

Se você tem acompanhado a trajetória do fabricante neste setor, terá sido testemunha de uma evolução relativamente lenta em seus primórdios, que aos poucos foi tomando a forma merecida com cada nova geração da família Razr.

Motorola Motorola Moto Razr Plus 2024

O primeiro modelo realmente tinha amplas e óbvias áreas de oportunidade para melhorar e aprimorar nos modelos seguintes. Felizmente, a Motorola soube ler os sinais e cada nova versão foi amplamente superior à anterior.

Assim chegamos ao brutal Moto Razr 40 Ultra este 2023. Um smartphone que veio para competir com os dois líderes deste segmento: Samsung e OPPO, deixando os consumidores em um dilema genuíno.

Uma vez que, pela primeira vez, os três modelos dobráveis dos três fabricantes no mesmo ano eram absolutamente recomendáveis em condições de igualdade prática.

É sob este cenário que surgiu o debate sobre a nova geração Razr.

O Motorola Moto Razr Plus 2024 é mostrado em renders que se parecem com o 40 Ultra

Embora um novo relatório publicado pelo conhecido vazador MSPowerUser sugira que a Motorola está preparando uma nova versão do seu dobrável Razr Plus, que poderia chegar na primeira metade de 2024, o destaque tem sido nos renders que acompanharam o relatório.

Uma vez que as imagens vazadas mostram que este Moto Razr Plus 2024, ou Moto Razr 50 Ultra, como poderia ser chamado na América Latina, teria um design semelhante ao seu antecessor, com uma tela de cobertura de 6,2 polegadas e uma tela interna de 7,2 polegadas.

Imagem: MSPowerUser | Motorola Moto Razr Plus 2024 - Render.

No entanto, como podemos ver nas imagens, há algumas mudanças sutis, como bordas um pouco menos arredondadas e um corpo ligeiramente mais largo.

No que diz respeito às especificações, espera-se que o Moto Razr Plus 2024 seja equipado com o mais recente chipset Snapdragon da Qualcomm, bem como uma capacidade de armazenamento e RAM maior. Também há rumores de que terá uma bateria maior, o que poderia ajudar a melhorar a duração da bateria.

O Razr Plus 2024 teria, por enquanto, o codinome "Glory" com o número do modelo XT-2453-3 e ainda não se sabe qual será a nomenclatura adotada para a América Latina.

A Motorola ainda não confirmou o lançamento do dispositivo, mas os vazamentos sugerem que está a caminho.

O debate sobre um potencial estagnação é meramente especulativo, é necessário conhecer as especificações técnicas finais.

Além disso, se não estiver quebrado, não precisa consertar. Basear-se no seu modelo mais robusto para futuras gerações não é uma má ideia.