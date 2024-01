Mark Zuckerberg está impulsionando a IA de código aberto: do que se trata?

A inteligência artificial de código aberto chamou a atenção, depois que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, saiu em seu apoio e incentivou sua instalação com mais frequência nos sistemas tecnológicos da Internet. É por isso que hoje vamos falar sobre o que é esse mecanismo de aprendizado automático, semelhante ao convencional, mas com algumas diferenças.

Mark Zuckerberg é um forte defensor da IA de código aberto. Em uma postagem de blog de 2023, ele escreveu que a IA de código aberto é "a melhor maneira de garantir que a IA seja benéfica para todos".

Zuckerberg também acredita que a IA de código aberto é importante para a segurança. Ele escreveu que “a IA de código aberto nos permite trabalhar juntos para identificar e abordar os riscos da IA”.

Mark Zuckerberg AP (Nick Wass/AP)

Inteligência artificial de código aberto

A inteligência artificial de código aberto é uma abordagem colaborativa para o desenvolvimento de software de IA, onde programadores de todo o mundo podem trabalhar juntos para criar e melhorar algoritmos e aplicações de IA.

O código aberto significa que o código fonte do software está disponível para que qualquer pessoa possa ver, usar e modificar. Isso permite que os desenvolvedores colaborem entre si, compartilhem ideias e aprendam uns com os outros. Também permite que os usuários adaptem o software às suas necessidades específicas.

A IA de código aberto tem uma série de vantagens. Em primeiro lugar, é mais eficiente do que o desenvolvimento de IA fechada. Em vez de ter que desenvolver todo o software do zero, os desenvolvedores podem reutilizar código existente e colaborar com outros desenvolvedores para criar soluções mais complexas.

Em segundo lugar, a IA de código aberto é mais transparente. Os usuários podem ver como o software funciona, o que facilita a compreensão de suas limitações e riscos. Em terceiro lugar, a IA de código aberto é mais acessível. Desenvolvedores de todos os níveis de experiência podem participar do desenvolvimento de IA de código aberto.