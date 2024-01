Ex-CEO do Google cria uma empresa que fabricará drones ‘assassinos’ com IA

Eric Schmidt, ex-diretor executivo do Google, está liderando a criação de uma nova empresa chamada White Stork, dedicada à fabricação de drones com funções de inteligência artificial (IA) para uso militar.

O projeto centra-se no desenvolvimento de drones ‘assassinos’ que utilizarão capacidades de inteligência artificial para identificar alvos e realizar operações militares.

Os detalhes do plano de Eric Schmidt

A nova empresa criada por Eric Schmidt chama-se White Stork. O nome sugere um foco na entrega e operações estratégicas, mas a empresa concentra-se no desenvolvimento de drones com inteligência artificial para uso militar.

Os drones fabricados pela White Stork estarão equipados com funções de inteligência artificial. Essas capacidades permitirão que os drones identifiquem alvos de forma autônoma e realizem operações militares sem intervenção humana direta.

A criação da White Stork tem sido envolta em sigilo, com uma estrutura empresarial complexa. A empresa foi inicialmente formada como uma LLC chamada Swift Beat Holdings, que mudou seu nome para White Stork Group em setembro de 2023. Eric Schmidt utiliza várias sociedades de responsabilidade limitada nessa iniciativa.

Eric Schmidt, conhecido por seu papel no Google e sua participação na Comissão de Segurança Nacional sobre Inteligência Artificial, bem como no Conselho de Inovação do Departamento de Defesa, tem uma longa trajetória em tecnologia e defesa.

Schmidt comparou as tecnologias de inteligência artificial com as armas nucleares, destacando seu potencial e poder. Em uma entrevista, ele mencionou que a autonomia impulsionada pela IA e a descentralização são extremamente poderosas.

O desdobramento de sistemas que utilizam inteligência artificial para armas autônomas tem gerado preocupações. Organizações como a Human Rights Watch têm alertado sobre os riscos de eliminar o controle humano no uso da força, destacando a possibilidade de erros trágicos e consequências imprevistas.

O projeto White Stork liderado por Eric Schmidt reflete a convergência entre tecnologia e defesa, gerando debates sobre o uso ético e responsável da inteligência artificial em aplicações militares.