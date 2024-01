Dragon Ball: Maron retorna para enlouquecer Krilin, através deste cosplay

Numa reviravolta inesperada que emocionou os fãs de Dragon Ball Z, Maron, a ex-namorada de Krilin, retorna das memórias do arco de Garlic Jr. graças ao impressionante cosplay de uma modelo da Áustria conhecida como Pamdroid 18.

Este revival de um dos personagens mais amados da saga deixou todos boquiabertos, especialmente o guerreiro careca da Terra.

A modelo por trás dessa incrível ressurreição é Pamdroid 18, conhecida por sua maestria em recriar personagens do universo Dragon Ball com uma fidelidade impressionante. Seu último feito, encarnar Maron, desencadeou uma enxurrada de reações entre os fãs da série, especialmente aqueles que lembram com carinho o arco de Garlic Jr.

Maron - Dragon Ball Z Reprodução

Pamdroid 18 selecionou cuidadosamente a versão de Maron que destaca suas curvas em um deslumbrante vestido vermelho. Essa escolha evocou a essência do personagem, lembrando-nos da encantadora e charmosa Maron que conquistou o coração de Kuririn no passado.

Maron, uma jovem loira com uma personalidade brincalhona, foi introduzida na saga de Garlic Jr. durante a saga dos Guerreiros Z.

Apareceu como a exuberante namorada do Kuririn, provocando ciúmes e risos nos fãs. Sua passagem pela série foi breve, mas deixou uma impressão duradoura. O retorno da Maron, mesmo que através da arte do cosplay, lembra aos fãs de Dragon Ball Z os dias cheios de humor e romance dessa saga inesquecível.

As redes sociais explodiram com o retorno virtual de Maron. Comentários como “Krillin não sabe o que está perdendo!”, “Androide 18 capturou perfeitamente a essência de Maron” e “Haverá um reencontro no próximo evento de Dragon Ball?” inundam as plataformas, mostrando o impacto e a emoção que este cosplay gerou na comunidade.