As cinco pessoas mais ricas do mundo teriam que gastar US$1 milhão por dia por 500 anos para perder seu dinheiro

O cálculo é feito por um economista especializado nos dados da quantidade de dinheiro que as pessoas mais ricas do mundo têm. O especialista diz que, para que um desses magnatas perca todo o seu dinheiro, ou seja, fique com zero, ele teria que gastar US$ 1 milhão por dia durante 476 anos.

Quer dizer, eles vão morrer e o tempo não será suficiente para gastar tudo o que colheram depois de décadas de muito trabalho. Segundo o ‘Perfil’, eles precisariam de cinco vidas para zerar suas contas.

O economista em questão é Robert Reich, reconhecido em sua área de trabalho por ter sido assessor nos governos de Bill Clinton e Barack Obama, nos Estados Unidos.

Durante a recente convenção Fórum de Davos 2024, Reich aponta que os cinco homens mais ricos do mundo acumulam uma fortuna de US$ 869 bilhões. Portanto, cada um precisaria de 476 anos gastando US$ 1 milhão por dia para ficar sem dinheiro. “Não me digam que eles não podem pagar imposto sobre a riqueza”, mencionou o economista.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Jeff Bezos

Quem são essas pessoas? Nós as mencionamos diariamente por sua contribuição para a ciência e tecnologia. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffet e muitos outros fazem parte desta lista exclusiva de milionários.