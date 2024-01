One Piece torna-se viral no TikTok com um cosplay majestoso e ridículo de Akainu

Lembram-se dos dias em que o Reddit e o DeviantArt eram os sites para descobrir novas tendências de Fan Art e Cosplay? Bem, esses tempos ficaram para trás e agora é o TikTok. Isso é demonstrado pelo exemplo mais recente surgido dessa rede social e focado em One Piece com o Almirante Akainu.

One Piece é uma das séries de mangá e anime mais populares de todos os tempos. Com sua história épica, seu elenco colorido de personagens e sua ação emocionante, a série cativou milhões de fãs ao redor do mundo em uma aventura que parece não ter fim.

One Piece é um dos animes mais populares dos Estados Unidos. Anime (Captura)

No momento em que esta nota está sendo escrita, esta saga em sua adaptação para anime já conta com 1.091 episódios, com o próximo episódio programado para estrear em 28 de janeiro de 2024, o que significa que ainda há muitas histórias a serem descobertas.

Graças a isso, ao longo de mais de duas décadas, formou-se uma ampla comunidade de fãs que não hesitaram em prestar homenagem à franquia através de Fan Art ou cosplay, então tivemos exemplos de todos os tipos.

Mas o que compartilhamos hoje tem a peculiaridade de ser tão fofo e ridículo quanto impressionante.

O Almirante Akainu viraliza One Piece no TikTok com este cosplay

Um dos personagens mais complexos e "controversos" de One Piece é Akainu, o atual almirante da frota da Marinha. Akainu é um homem de princípios firmes, que acredita na justiça absoluta. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para manter a ordem, mesmo que isso signifique matar inocentes.

Devido a isso, tem causado grande fascinação entre alguns dos seguidores desta saga e vale a pena relembrar alguns dados essenciais de sua biografia, para dimensionar as implicações do tributo cosplay que compartilhamos hoje.

Akainu nasceu na ilha de Ohara, um centro de pesquisa científica que estava sendo investigado pela Marinha. Ele e seu irmão testemunharam a destruição da ilha pela Marinha, e esse evento marcou profundamente sua vida.

Foi assim que o galã se juntou à Marinha com o objetivo de erradicar a pirataria e o crime. Ele se tornou um prodígio e rapidamente subiu nas fileiras da organização. Seu talento e determinação o levaram a ser nomeado almirante.

Como almirante, Akainu é um oponente formidável. Sua fruta do diabo, a Magu Magu no Mi, permite que ele crie e controle magma. Esse poder é complexo, mas ele já se tornou um mestre em seu domínio, cometendo alguns atos horríveis.

É sob esse contexto que a conta do TikTok @solomon_taisa compartilhou este curioso tributo cosplay em homenagem a Akainu:

Há vários elementos a serem admirados no tributo, desde a postura, os materiais, os detalhes do figurino e até a aparição da lava no rosto do artista.

Em conjunto, parece imponente, mas também um tanto cômico. Uma combinação difícil de alcançar e que se tornou viral na comunidade.