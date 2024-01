O Google sofreu um vazamento de um memorando interno com suas metas para 2024: a Inteligência Artificial no centro

Google vai com tudo este ano. Se 2023 foi o momento do boom dos sistemas de Inteligência Artificial (IA), agora parece que este 2024 se concentrará principalmente em empresas já estabelecidas no ramo que se concentram no uso inovador dessas plataformas para fortalecer seus serviços.

Vimos isso no início deste ano com o projeto Galaxy AI, onde os amigos da Samsung propõem que seja, daqui para frente, um elemento atraente permanente para sua linha de smartphones de alta qualidade.

E agora parece que os proprietários do motor de busca mais poderoso do planeta não querem ficar para trás nesse campo de tendências.

Samsung Galaxy S24. Dispositivo de alta performance. (Samsung)

As metas e objetivos de uma empresa do tamanho do Google geralmente são mantidos como um segredo absoluto o tempo todo ou são divulgados publicamente, pois qualquer projeto relacionado a eles está muito à frente.

Mas agora, em um caso um tanto atípico, a lista de tudo o que esta empresa busca alcançar nos próximos 12 meses vazou. Encontramos coisas muito previsíveis e outras que aumentam muito nossa expectativa.

O memorando interno do Google com suas metas para 2024 foi vazado e há um forte foco em Inteligência Artificial

Acontece que os colegas do The Verge vazaram um memorando interno do Google, no qual compartilham com seus funcionários quais são os sete objetivos estratégicos do gigante tecnológico para 2024.

Supõe-se que ninguém fora da empresa deveria ver isso, mas agora que essa peça vazou, nos oferece uma visão fascinante de como o Google planeja se posicionar para o futuro.

A lista de objetivos, em sentido estrito, é a seguinte:

Foto da entrada da empresa em 6 de setembro de 2023. (AP Foto/Peter Morgan) AP (Peter Morgan/AP)

Oferecer a Inteligência Artificial mais avançada, segura e responsável do mundo.

Melhorar o conhecimento, a aprendizagem, a criatividade e a produtividade.

Criar as plataformas e dispositivos informáticos pessoais mais úteis.

Permitir que as organizações e os desenvolvedores inovem no Google Cloud.

Fornecer os produtos e plataformas mais confiáveis do mundo.

Criar um Google que seja extraordinário para os Googlers e o mundo.

Melhorar a velocidade, a eficiência e a produtividade da empresa e proporcionar economias de custos duradouras.

Como era de esperar, a Inteligência Artificial (IA) ocupa um lugar de destaque na lista de objetivos do Google. Eles buscam melhorar o que já possuem com o Bard, que em vários aspectos é superior ao ChatGPT.

Mas também buscam desenvolver novos modelos que sejam mais capazes e eficientes, assim como buscarão a implementação de medidas para garantir que a IA seja utilizada de maneira ética e responsável.

No final das contas, o Google é um negócio que ajuda outras empresas e auxilia várias companhias a avançarem. Também se apresenta como um objetivo interconectado em muitos pontos da lista.

Além disso, somando o seu próprio desenvolvimento de novos dispositivos e serviços, bem como a expansão da sua presença em mercados emergentes.

A sustentabilidade é considerada uma prioridade crescente, com produtos e serviços que sejam mais respeitosos com o meio ambiente, assim como o investimento em energias renováveis.

Logo de Gmail GOOGLE

O ponto a ser refletido, no entanto, é que a publicação do memorando do Google coincidiu com uma rodada de demissões na empresa.

A empresa demitiu milhares de funcionários nos últimos meses, o que tem causado preocupação entre os analistas e entre aqueles que permaneceram sobre a direção da empresa.