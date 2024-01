Ilustradores que trabalharam em “Super Mario Bros. O Filme” publicam esboços originais da arte conceitual do filme

Super Mario Bros. O Filme foi um dos filmes maior destaque de 2023, juntamente com Barbie e Oppenheimer. Aaron Horvath e Michael Jalenic fizeram uma verdadeira obra de arte da animação, com a qual cativou milhões de fãs ao redor do mundo.

O filme arrecadou mais de um bilhão de dólares em todo o mundo e nos deixou cenas memoráveis, como Jack Black interpretando Bowser ou Seth Rogen com uma brilhante atuação como Donkey Kong.

A Princesa Peach, Toad, Mario e Luigi foram grandes protagonistas que estiveram à altura. E mal podemos esperar para ver uma sequência ou, talvez, que se desenvolva um universo cinematográfico a partir dessas maravilhosas aventuras.

Enquanto esperamos, dois dos artistas que trabalharam no filme animado compartilharam esboços originais da arte conceitual em que o filme se baseou em suas contas na rede social X.

De acordo com a Nintendo Life, Travis Ruiz e Megan Rose Ruiz, os designers de Super Mario Bros. O Filme, nos presenteiam com imagens inestimáveis para o fan service do adorável encanador.

"Há conceitos do Mario e Luigi em Brooklyn na pizzaria e até mesmo uma bela imagem em tamanho real de um momento de deslocamento lateral do mesmo local. Além disso, temos algumas imagens mais extravagantes, como o conceito da Baby Peach entrando no Reino Cogumelo, uma olhada em vários designs do Toad e até mesmo alguns esboços iniciais da Rainbow Road", disse Nintendo Life em sua resenha.