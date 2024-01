Dragon Ball: modelo japonês faz o melhor cosplay do Mestre Kame que já vimos na internet

Um talentoso modelo japonês chamou a atenção dos fãs ao realizar o cosplay mais fiel e surpreendente do Mestre Kame de Dragon Ball.

Identificado como @rhumboy na plataforma X (anteriormente Twitter), este apaixonado pelo cosplay elevou a arte da interpretação a um novo nível com sua impressionante encarnação do querido personagem da saga de Akira Toriyama, de acordo com a resenha da Hobby Consolas.

@rhumboy tem se destacado no mundo do cosplay dedicando-se a recriar de maneira magistral personagens icônicos, mas é sua interpretação do Mestre Kame que deixou os fãs de Dragon Ball na internet de queixo caído.

Desde a distintiva careca e a barba até os detalhes mais sutis do traje, cada aspecto do Mestre Kame foi cuidadosamente replicado com uma precisão que presta homenagem ao personagem original.

O que realmente adiciona um toque especial à obra de @rhumboy é sua habilidade de se transformar também em Jackie-Chun, o alter ego de Roshi que ele usa para competir nos Torneios das Artes Marciais. Essa dualidade em seu repertório de cosplay mostra não apenas sua destreza técnica, mas também seu profundo conhecimento e apreço pela rica história de Dragon Ball.

O Mestre Roshi, também conhecido como Kame-Sen'nin, é um dos pilares fundamentais de Dragon Ball. Ele é um mestre de artes marciais idoso e o mentor de Goku e Kuririn. Apesar de sua aparência idosa e seus modos às vezes pervertidos, Roshi é um lutador formidável com vasta experiência em combate.

Além disso, durante os Torneios de Artes Marciais, Roshi adota a identidade de Jackie-Chun para competir disfarçado e testar as habilidades de seus discípulos e outros lutadores. A dualidade entre Mestre Roshi e Jackie-Chun adiciona complexidade ao personagem e deixou uma marca indelével na história de Dragon Ball.