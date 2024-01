A NASA lançará a missão PACE: o satélite que promete respostas sobre as mudanças climáticas

Este 6 de fevereiro será um dia histórico para a NASA. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço lançará um satélite focado na compreensão da mudança climática global.

Trata-se do Plâncton, Aerossóis, Nuvens e Ecossistemas Oceânicos (PACE), uma missão que buscará elucidar como os oceanos e a atmosfera interagem em um clima em mudança.

Seu papel no espaço será focado em estudar a vida microscópica na água e no ar, e seu impacto no clima e no aquecimento do planeta.

Qual é a missão PACE?

Jeremy Werdell, cientista do projeto PACE no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, ressaltou a importância desta missão para explorar aspectos desconhecidos da mudança climática.

Enquanto a administradora adjunta da NASA, Pam Melroy, destacou que as descobertas do PACE podem influenciar decisões políticas para mitigar seus efeitos.

O PACE será equipado com tecnologia avançada, incluindo dois polarímetros, para escanear a Terra e coletar dados sobre a composição química e a interação de partículas e nuvens.

Com um orçamento de 939,3 milhões de dólares, o satélite fornecerá dados críticos sobre partículas de sal marinho, fumaça, poluentes humanos e poeira, bem como sua interação com a luz.

Os cientistas esperam que o PACE forneça informações sobre como as nuvens e os aerossóis interagem, um aspecto desafiador nos modelos de mudanças climáticas.

Esta melhor compreensão das partículas atmosféricas e seu efeito na formação de nuvens poderia ter implicações significativas para as estratégias de mitigação das mudanças climáticas e a preparação para seus efeitos.

Com dados esperados nos primeiros 60 dias de sua órbita, o PACE promete abrir novos caminhos na ciência climática e ambiental.