A NASA busca pousar no Sol? A realidade sobre a façanha que a Sonda Parker busca completar em 2024

Mancha solar com serpentinas de gás (plasma) superaquecido e eletricamente carregado a partir da superfície do Sol. NASA

É possível pousar no Sol? Até agora, não. A NASA, embora não vá tocar a “superfície” como tal, tentará quebrar o recorde do objeto mais próximo da estrela massiva, em 2024, com a Sonda Solar Parker.

De acordo com as informações da agência espacial norte-americana, as equipes que comandam a Sonda Solar Parker, que está nas proximidades do Sol desde 2018, estão trabalhando para realizar uma aproximação nunca antes tentada por qualquer máquina fabricada pelo homem.

A mesma Sonda Solar Parker já detém o recorde da nave espacial que chegou mais perto do Sol, ao ter alcançado uma distância de 43 milhões de quilômetros. Em 2024, o plano é quebrar esse recorde, pois o objetivo é chegar a 6,1 milhões de quilômetros.

Com esta proximidade, a sonda espacial da NASA estará de frente para a coroa do Sol, um marco impensável há algumas décadas para a ciência espacial. A agência espacial anuncia que essa aproximação ocorrerá em 24 de dezembro de 2024.

Nesses últimos meses, testemunhamos a incrível resistência da Sonda Solar Parker. A NASA postou no final de 2023 um vídeo no qual é possível ver a nave resistindo a uma violenta tempestade de radiação.

Como é que suporta a proximidade ao Sol?

A característica mais destacada da Sonda Solar Parker é seu escudo térmico, também conhecido como "escudo solar".

Este escudo é composto por carbono com uma camada reforçada de carbono (Carbon-Carbon Composite Reinforced Carbon, C/C RRC), e é projetado para resistir a temperaturas extremamente altas. O material é exposto diretamente ao Sol e pode suportar temperaturas que ultrapassam os 1.377 graus Celsius (2.510 graus Fahrenheit).

Além disso, a sonda utiliza um sistema de rotação que ajuda a distribuir o calor de forma uniforme no escudo térmico. Esse sistema ajuda a evitar o acúmulo de calor em um único ponto e contribui para manter a temperatura do lado exposto ao Sol em uma faixa controlável.

Completa com um sistema de resfriamento ativo, que utiliza líquidos refrigerantes para dissipar o calor gerado durante sua aproximação ao Sol. Esses sistemas permitem manter os instrumentos científicos e outros componentes da nave em temperaturas seguras.