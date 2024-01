O WhatsApp permitirá enviar e receber mensagens com usuários do Signal ou Telegram: o fim de uma era

Logos no Brazil - 25 Jan 2021 Ícones no smartphone. (Photo by Rafael Henrique / SOPA Images/Sipa USA)No Use Germany. (SOPA Images/Rafael Henrique / SOPA Images/Si)

Goste ou não, a realidade é que o WhatsApp continua sendo até hoje o aplicativo de mensagens instantâneas mais famoso do planeta, acima de outras plataformas mais robustas, privadas e seguras, como o Signal ou o Telegram.

Mas essa mesma posição se consolidou justamente por essa curiosa dinâmica de Meta, onde costumam aproveitar sua posição e sua carteira sem fundo para copiar as funções mais populares de seus concorrentes e implementá-las em suas plataformas.

No entanto, agora surgiu um relatório que nos parece sugerir que Mark Zuckerberg e companhia estariam buscando dar o próximo passo controverso: permitir que os usuários do WhatsApp possam enviar mensagens para outros aplicativos concorrentes sem a necessidade de criar uma conta lá.

Isso, em princípio, teria implicações preocupantes para todos, pois abriria a porta para o WhatsApp se tornar um serviço muito mais versátil, universal e integrado.

Mas também há muitas perguntas pairando no ar com essa possibilidade.

A Meta trabalha para que você possa enviar mensagens do WhatsApp para o Signal e outros aplicativos concorrentes

De acordo com um relatório publicado pelo site WABetaIfo, a Meta, empresa matriz do WhatsApp, está trabalhando para melhorar a interoperabilidade de seu serviço de mensagens com uma atualização que permitiria aos usuários enviar mensagens diretas para pessoas que usam outros aplicativos como Signal ou Telegram.

Dado que a evidência da atualização provém deste site com um amplo histórico dedicado a rastrear as novidades na plataforma, podemos considerar verdadeiras as capturas de tela que acompanharam a filtragem.

De acordo com o WABetaInfo, a função de enviar essas mensagens para outros aplicativos concorrentes foi encontrada em uma versão beta recente do WhatsApp para iOS.

A imagem publicada de fato mostra que a aba Chats teria agora uma nova seção exclusiva para conversas de terceiros.

Esta seção aparentemente armazenará todas as conversas externas e os usuários terão a opção de desativá-la a qualquer momento.

Algo muito interessante é que este relatório assegura que as mensagens de texto para fontes de terceiros terão criptografia de ponta a ponta para garantir a privacidade dos usuários.

O papel do DMA 3n nesta mudança radical do WhatsApp

Em geral, temos o pequeno grande detalhe de que nada está oficialmente confirmado sobre esta atualização que representaria um divisor de águas para o WhatsApp e toda a sua comunidade de milhões de usuários.

Embora a especulação geral seja que a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da União Europeia teria sido o gatilho.

A DMA, aprovada em 2022, tem como objetivo limitar o poder das grandes empresas tecnológicas e, em uma de suas disposições, exige que as empresas proprietárias de uma plataforma de mensagens permitam que os usuários conversem com outras pessoas em aplicativos de terceiros.

Portanto, tudo indica que talvez essa regulamentação seja a verdadeira razão dessa cortesia.