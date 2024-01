O que significam os seis pontos que Krillin tem na cabeça?

Os pontos que Krillin tem na testa são marcas de queimaduras de incenso, pois ele queria se tornar um monge no Templo Orin. Foto: Toei Toei

Krillin é um dos personagens mais queridos de Dragon Ball e sempre chamou a atenção por uma peculiaridade em sua aparência: os seis pontos em sua testa. Esses pontos têm sua origem na infância de Krillin, quando ele vivia no Monastério de Duolin e estão vinculados a uma prática específica.

Estes pontos, chamados Jieba, são uma marca comum entre as tradições dos monges budistas Shaolin, que é um templo localizado na China. No contexto de Dragon Ball, esses pontos na testa de Krillin representam um treinamento completo que ele recebeu quando era criança.

No budismo Shaolin, a marca é feita com incenso em forma de círculo e simboliza a conclusão do treinamento. Na realidade, os monges Shaolin usam nove pontos na testa, cada conjunto de três pontos representando um conjunto de votos que devem cumprir como parte de sua disciplina budista.

A razão pela qual Krillin tem apenas seis pontos está relacionada com a sua caracterização em Dragon Ball. O fato de lhe faltarem três pontos indica que Krillin não conseguiu cumprir todos os votos budistas, o que está alinhado com a sua personalidade na série.

Krillin é conhecido por ser um personagem um tanto pervertido e carente de disciplina, como se reflete em sua incapacidade de eliminar pensamentos ruins, cumprir com a cultivação da alma e acumular sabedoria.

Apesar desses detalhes cômicos em sua história, Krillin é um guerreiro habilidoso em Dragon Ball, se destacando nas artes marciais e mostrando-se um valioso companheiro nas intensas batalhas que caracterizam a franquia.

A combinação de seu treinamento no Monastério de Duolin e sua experiência em combate o tornam um personagem único e querido pelos fãs de Dragon Ball.