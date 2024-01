O futuro chega ao Foro Sol da Cidade do México: assim seria a sua remodelação de acordo com a Inteligência Artificial

O Foro Sol é um local querido e emblemático de eventos em massa na Cidade do México. E devido à sua grandeza, está sendo preparado para uma grande reforma.

Embora falte muito para vermos seus resultados, graças à inteligência artificial já podemos imaginar como será.

Como seria o Foro Sol de acordo com a Inteligência Artificial?

O uso da inteligência artificial generativa, que simula a criatividade humana, nos permitiu saber como este espaço poderia parecer após sua remodelação.

E é que estas obras prometem elevar o status do Foro Sol como uma referência mundial na realização dos melhores concertos e festivais na América Latina.

Vamos lembrar que atualmente possui duas grandes arquibancadas permanentes com capacidade para 37.500 pessoas e uma área para cerca de 26.000 espectadores, uma capacidade gigantesca.

Com uma localização privilegiada dentro da Cidade Esportiva Magdalena Mixhuca, o Foro Sol testemunhou concertos de estrelas internacionais e até fez parte do circuito do Grande Prêmio do México de F1.

Com tudo e como mostram as imagens compartilhadas por um meio local, o Foro Sol poderia se tornar um espaço ainda mais atrativo e funcional para eventos futuros. Será um espaço físico que abrigará milhares de pessoas para cada evento e será ultra tecnológico.

Assim será o Foro Sol, de acordo com a Inteligência Artificial

Foro Sol | Criado com Bing

Foro Sol | Criado com Bing

Foro Sol | Criado com Bing