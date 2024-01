Fim do mistério: Este é o significado do “Z” em Dragon Ball Z

Dragon Ball Z, a icônica continuação do anime Dragon Ball, carrega consigo um nome que intrigou os fãs ao longo dos anos. Akira Toriyama, o criador do mangá e do anime, explicou a escolha do título em uma entrevista de 2003 para TV Anime Guide: Dragon Ball Z Son Goku Densetsu.

Segundo Toriyama, a "Z" foi selecionada com a intenção de indicar que esta seria o final da história. Ele expressou: "Z é a última letra do alfabeto, não é? De qualquer forma, desde esse momento, eu realmente queria terminar o mangá... então dei ao título um 'Z' com o significado de 'Isso é tudo, pessoal'".

No entanto, a realidade provou o contrário, já que Dragon Ball Z foi seguido por novas sequências como Dragon Ball Super e Dragon Ball GT.

Embora esta seja a explicação oficial, durante a produção foram considerados outros nomes para a série. Alguns dos primeiros roteiros tinham o título de "Dragon Ball: A Grande Aventura de Gohan". Além disso, foram contempladas opções como "Novo Dragon Ball", "Dragon Ball 2", "Dragon Ball 90" e "Dragon Ball: Garoto Maravilha".

Curiosamente, há rumores de que a série poderia ter sido chamada de "Dragon Ball 2", mas o número estava escrito à mão de tal forma que parecia um "Z", e assim ficou.

Esta história revela não apenas a escolha do nome, mas também o processo criativo e as considerações que foram feitas antes de Dragon Ball Z se tornar o fenômeno mundial que é hoje.

Apesar das intenções iniciais de ser o “fim”, o legado de Dragon Ball Z perdurou e continua sendo amado por gerações de fãs ao redor do mundo.