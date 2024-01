Usuários do Google Drive: seus documentos podem estar públicos se você não tiver essa opção ativada

Em pleno auge da era digital, as informações que temos em nossos celulares, computadores ou dispositivos eletrônicos se tornam nosso maior tesouro. É por isso que devemos protegê-las com senhas fortes e configurando de forma excepcional cada conta que temos no Google.

O portal Xataka publica uma nota que chama a atenção daqueles que usam constantemente o Google Drive. Eles explicam que, com um parâmetro simples, os arquivos pessoais armazenados lá podem estar ao alcance de qualquer pessoa com uma conexão à internet.

Eles enfatizam que não se trata de um problema de segurança, mas sim de configuração de cada usuário. Então vamos explicar em detalhes como evitar ser vítima de desconhecimento e evitar violações nos arquivos do Google Drive.

O parâmetro site:drive.google.com é usado para buscar documentos do Google Drive nos resultados de pesquisa do Google. Ao usar essa combinação, o gigante das buscas retorna apenas resultados de documentos que estão no domínio drive.google.com.

Este parâmetro pode ser usado para acessar documentos do Google Drive que não são públicos. Por exemplo, se alguém conhece a URL de um documento privado do Google Drive, pode usar o parâmetro site:drive.google.com para encontrar o documento nos resultados da pesquisa.

Imagem: Geek Mobile | Pode estar desprotegido!!!

Para evitar que alguém acesse seus documentos do Google Drive usando o parâmetro site:drive.google.com, você pode seguir estas dicas:

Faça seus documentos serem privados. Para isso, abra o documento que deseja tornar privado e clique no botão "Compartilhar". Na janela "Compartilhar", marque a caixa "Apenas convidados com um link podem ver".

Para isso, abra o documento que deseja tornar privado e clique no botão "Compartilhar". Na janela "Compartilhar", marque a caixa "Apenas convidados com um link podem ver". Utiliza a criptografia. A criptografia permite proteger seus documentos com uma senha. Para criptografar um documento, abra o documento que deseja criptografar e clique no botão "Arquivo". No menu "Arquivo", clique em "Fazer download como" e selecione "Documento do Google (criptografado)".

A criptografia permite proteger seus documentos com uma senha. Para criptografar um documento, abra o documento que deseja criptografar e clique no botão "Arquivo". No menu "Arquivo", clique em "Fazer download como" e selecione "Documento do Google (criptografado)". Utilize a função "Avançado" do Google Drive. A função "Avançado" do Google Drive permite bloquear o acesso aos seus documentos por meio de uma senha ou impressão digital. Para ativar a função "Avançado", abra o documento que deseja proteger e clique no botão "Compartilhar". Na janela "Compartilhar", clique no botão "Opções avançadas". Na janela "Opções avançadas", marque a caixa "Permitir que usuários com senha ou impressão digital visualizem e editem".

Se você seguir essas dicas, poderá proteger seus documentos do Google Drive e evitar que alguém os acesse usando o parâmetro site:drive.google.com.