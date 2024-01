Uma autora japonesa foi premiada por um livro que “escreveu” usando o ChatGPT

A escritora japonesa Rie Kudan, recentemente vencedora do prestigioso Prêmio Akutagawa, gerou controvérsia ao admitir que cerca de 5% de seu romance vencedor, “A torre da simpatia de Tóquio”, foi escrito com a ajuda do ChatGPT.

Esta revelação ocorre meses depois que um grupo de 9.000 autores apresentou uma ação coletiva contra a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, acusando-a de usar suas obras sem consentimento para treinar seus programas de chatbots.

A confissão de Kudan ocorreu durante a cerimônia de entrega do Prêmio Akutagawa, onde revelou que costumava dialogar com a IA, compartilhando seus pensamentos mais íntimos, e que as respostas geradas pelo ChatGPT inspiraram diálogos em sua obra premiada.

Embora a autora não tenha mostrado arrependimento, admitiu que cerca de 5% do seu livro continha frases geradas textualmente pela IA.

"A Torre da Simpatia de Tóquio" explora um Tóquio futurista centrado na IA, com personagens que abordam questões de reabilitação para criminosos e refletem sobre a tolerância da sociedade em relação àqueles que infringem a lei.

Apesar da controvérsia, os juízes elogiaram a obra como "impecável" e os membros do júri expressaram que era difícil encontrar falhas nela.

No entanto, a revelação de Kudan alimenta o debate sobre o papel da IA na literatura e segue a ação coletiva movida contra OpenAI por outros autores.

Este evento destaca a crescente interseção entre a criatividade humana e a tecnologia emergente, levantando questões sobre o uso ético da IA no campo literário e suas possíveis implicações no futuro da escrita.