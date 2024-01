Um dia na vida de Bill Gates: estes são seus 5 hábitos essenciais

Bill Gates é conhecido mundialmente por ser o cofundador da Microsoft e por ser um dos homens mais ricos do mundo.

O magnata, multibilionário, declarou em várias ocasiões que seu dia a dia não se dedica apenas ao trabalho.

E, nesse contexto, também explicou que conseguiu desenvolver uma rotina diária baseada em cinco hábitos essenciais que contribuem para o seu bem-estar, os quais vamos repassar aqui.

1. Exercício diário

Todos os dias, faça chuva ou faça sol, Bill Gates começa suas manhãs com uma rotina de exercícios físicos. O magnata entende a importância de se manter ativo e por isso reserva pelo menos uma hora todas as manhãs para exercícios cardiovasculares em sua academia pessoal.

Esta atividade não só beneficia sua saúde física, mas também lhe proporciona uma dose de energia para o resto do dia.

2. Leitura de notícias

Depois de sua sessão de exercícios, Gates dedica-se à leitura de jornais e mídias de destaque como "The New York Times", "The Wall Street Journal" e "The Economist".

Este hábito permite que você se mantenha informado sobre os eventos atuais e as tendências globais, o que se torna fundamental para uma pessoa envolvida em tantos projetos e empreendimentos.

3. Organização rigorosa

A organização é fundamental na vida de Gates. Por isso, ele dedica tempo todos os dias para planejar e estruturar suas atividades, atribuindo entre 5 e 10 minutos para cada tarefa.

Esta estratégia ajuda a evitar distrações e maximizar sua eficiência, garantindo que cada minuto do seu dia seja produtivo.

4. Tarefas domésticas

Apesar de seu status e riqueza, Gates não descuida das tarefas domésticas e tenta se manter ativo quando se trata de cuidar da casa.

Como ele mesmo revelou, ele se esforça para participar ativamente em tarefas como lavar a louça após o jantar, um hábito que ele aproveita para relaxar e estimular sua criatividade.

5. Leitura noturna e sono adequado

Já quando o sol se põe, todas as noites Gates mergulha em seus livros , dedicando mais de uma hora à leitura ativa.

Com uma média de 50 livros lidos por ano, o empresário está constantemente enriquecendo seu conhecimento.

Além disso, enfatiza a importância de um bom descanso, procurando dormir pelo menos 7 horas todas as noites para garantir ter uma mente clara para o próximo dia.