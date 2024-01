Tudo o que sabemos sobre o ‘inexplicável’ sinal capturado pela NASA do exterior da galáxia

Recentemente, astrônomos da NASA descobriram um sinal inexplicável vindo do exterior da Via Láctea, o que imediatamente gerou um interesse significativo no mundo científico.

Esta descoberta, publicada em The Astrophysical Journal Letters, foi feita com o telescópio espacial de raios gama Fermi, que analisou dados coletados ao longo de 13 anos.

Alexander Kashlinsky, cosmólogo da Universidade de Maryland, descreveu a descoberta como "serendípica", destacando que o sinal era mais forte e vinha de uma parte diferente do céu do que eles inicialmente procuravam.

Do que se tratou o sinal captado pela NASA?

Os pesquisadores identificaram "dipolos" de raios gama, que consistem em dois polos elétricos ou magnéticos opostos, muito próximos um do outro.

Mas o interessante da descoberta reside no fato de que a equipe originalmente estava investigando raios gama relacionados à Radiação Cósmica de Fundo em Micro-ondas (CMB), a luz mais antiga do universo e que foi descoberta em 1965.

A esse respeito, Chris Shrader, astrofísico da Universidade Católica da América em Washington e coautor do estudo, apontou que o sinal recém-encontrado de raios gama estaria localizado no céu meridional, longe da radiação cósmica de fundo, e sua magnitude seria dez vezes maior do que o esperado.

Vida extraterrestre

Apesar dos rumores que esta descoberta despertou, os investigadores descartaram que os sinais tenham relação com vida extraterrestre.

Em vez disso, o foco de interesse reside na possibilidade de encontrar relações entre diferentes sinais magnéticos detectados fora da nossa galáxia.

A tecnologia de detecção de raios gama permite observar explosões de luz extremamente brilhantes, mas ainda há muito a ser investigado para compreender completamente a natureza e a origem desses sinais.

No entanto, para a próxima fase desta pesquisa, espera-se que os avanços tecnológicos na detecção de raios gama proporcionem mais clareza e permitam uma melhor compreensão desses fenômenos.