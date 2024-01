Por que Vegeta nunca alcançou o Super Saiyajin 3 no cânone de Dragon Ball?

Vegeta, reconhecido como um dos Super Saiyajins mais poderosos e o eterno rival de Goku em ‘Dragon Ball’, nunca alcançou a transformação Super Saiyajin 3, mesmo que esta forma seja apreciada pelos fãs e Goku a tenha dominado contra Majin Buu.

Embora nos videogames e na série 'Dragon Ball Heroes', Vegeta tenha alcançado essa transformação, no cânone oficial ele nunca o fez. Por quê? Em sagas mais recentes, o personagem supera o estado Super Saiyan Blue e alcança a transformação Ultra Ego em 'Dragon Ball Super'.

O motivo pelo qual ele nunca quis dominar o Super Saiyajin 3

No entanto, ele nunca segue os passos de Goku em direção ao Super Saiyan 3. Vegeta está ciente de que essa forma consome uma enorme quantidade de energia, semelhante ao Super Saiyan Ultra que ele usou contra Cell, e pode deixar o guerreiro exausto se for prolongado demais.

Ele, conhecedor dos efeitos do Super Saiyan 3 em Goku, escolhe não seguir esse caminho e permanece com o Super Saiyan 2 como sua forma base. Além disso, tradicionalmente, Vegeta tem seguido Goku em sua busca por mais poder, mas decide seguir seu próprio caminho em termos de transformações Super Saiyajin.

Na verdade, ele evolui para o Super Saiyan Blue e alcança sua forma mais poderosa até o momento com a transformação Ultra Ego, ambas desenvolvidas através de seu próprio esforço e evolução como Super Saiyan.

Esses fatores, incluindo a consciência dos riscos do Super Saiyan 3 e a escolha de seguir seu próprio caminho de transformações, são as principais razões pelas quais Vegeta não se transforma em Super Saiyan 3 no cânone oficial de ‘Dragon Ball’.