Este é o misterioso “olho geológico” da Terra que olha para o espaço

Olho do Saara, Estrutura de Richat, imagem captada pela NASA da ISS em 2011 NASA

Uma proeminente formação circular no deserto do Saara, na Mauritânia, conhecida como Olho da África ou Estrutura de Richat, tem intrigado a comunidade científica e chamado a atenção desde as primeiras missões espaciais.

Esta formação, que se assemelha a uma janela de navio gigante, tem sido objeto de várias teorias sobre a sua origem ao longo dos anos.

Inicialmente, foi interpretada como uma possível cratera de impacto de meteorito devido à sua alta circularidade. No entanto, um novo artigo científico sugere que é simplesmente uma elevação simétrica que foi exposta pela erosão.

A estrutura tem um diâmetro de quase 30 milhas e tem sido um ponto de referência para as tripulações de ônibus espaciais. A Estrutura de Richat remonta ao período Neoproterozoico, entre um bilhão e 542 milhões de anos atrás.

Embora inicialmente se pensasse que poderia ser uma cratera de impacto ou até mesmo os restos da Atlântida, agora acredita-se que tenha sido formado por dobramento, um processo tectônico onde as forças atuam de ambos os lados, comprimindo a rocha sedimentar e criando um anticlinal simétrico.

No entanto, existem outras teorias. Um artigo de 2014 propõe que a presença de rocha vulcânica sugere evidências de rocha derretida que foi empurrada para a superfície, formando a estrutura em forma de cúpula antes de ser erodida e formar os anéis que vemos hoje.

Sugere-se que a separação do supercontinente Pangeia pode ter desempenhado um papel nessas formações vulcânicas e mudanças tectônicas.

Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas, desde a Atlântida até uma cratera de impacto, mas o consenso atual é que Richat se formou por processos geológicos naturais, como o dobramento e a atividade vulcânica, seguidos pela erosão que revelou as camadas de rocha em forma de cebola.