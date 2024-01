Como seriam os Cavaleiros do Zodíaco inspirados em países da América Latina? A inteligência artificial fez isso

Os Cavaleiros do Zodíaco, uma série venerada no mundo do anime, recebeu uma interessante interpretação graças a um usuário do TikTok e à última atualização do ChatGPT.

O usuário perguntou como seriam os Cavaleiros do Zodíaco com armaduras representativas de vários países da América Latina. As respostas, em forma de ilustrações, foram surpreendentes e cativaram os fãs.

Embora algumas ilustrações possam lembrar mais outros animes do que a estética original de Os Cavaleiros do Zodíaco, aquelas que seguem seu estilo são notáveis. No entanto, destaca-se o uso de cores explosivas e variadas, pouco comuns na obra original, o que adiciona um toque distintivo.

Argentina

Argentina - @gab.solis

Bolívia

Bolivia - @gab.solis

Brasil

Brasil - @gab.solis

Chile

Chile - @gab.solis

Colômbia

Colombia - @gab.solis

Equador

Ecuador - @gab.solis

Paraguai

Paraguay - @gab.solis

Peru

Perú - @gab.solis

Uruguai

Uruguay - @gab.solis

Venezuela

Venezuela - @gab.solis

México

México - @gab.solis

A representação gerada pelo ChatGPT tem sido elogiada por sua abordagem precisa, sendo considerada uma das melhores até o momento. As inteligências artificiais continuam fornecendo informações e ilustrações, e este caso demonstra a aplicabilidade criativa da tecnologia.

Além de Os Cavaleiros do Zodíaco, interpretações similares foram exploradas em outras séries populares como Dragon Ball, Sailor Moon, One Piece e Evangelion.