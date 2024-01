A escolha de uma carreira universitária é uma decisão que pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. E se você ainda está procurando sua profissão ideal, é provável que você esteja interessado em saber o que a Inteligência Artificial diz sobre ela.

E é que tecnologias como o ChatGPT podem fornecer argumentos para estimar se uma carreira se adapta ou não aos seus interesses. Aqui está um ótimo exemplo disso.

A carreira universitária mais difícil de acordo com a IA

De acordo com o ChatGPT, consultado por Muy Interesante, a física teórica é o curso universitário mais desafiador e difícil atualmente.

Esta disciplina aborda os fenômenos físicos em seus aspectos mais fundamentais, incluindo o estudo do universo, das partículas elementares e das teorias matemáticas que descrevem o cosmos.

O próprio Stephen Hawking, falecido em março de 2018, foi um dos físicos teóricos mais reconhecidos da história. E como não, seu QI era de 160 pontos.

Foto YOUTUBE/NATIONAL GEOGRAPHIC (YOUTUBE/NATIONAL GEOGRAPHIC/Europa Press)

Como se chegou a este resultado?

Durante a conversa com o chatbot criado pela OpenAI, observou-se que a IA evitava dar uma resposta direta sobre qual seria a carreira mais difícil, insistindo que a dificuldade é subjetiva e varia de acordo com parâmetros individuais.

Apesar disso, a IA sugeriu que a Medicina pode ser uma das disciplinas mais desafiadoras devido à quantidade de informação que se deve aprender e à complexidade dos conceitos médicos.

Ao aprofundar-se na complexidade conceitual, o ChatGPT destacou que disciplinas como a física teórica e a matemática avançada requerem uma compreensão profunda de conceitos abstratos e teorias avançadas, apresentando, portanto, um alto grau de dificuldade.

Da mesma forma, o ChatGPT esclareceu que "difícil" se refere à dificuldade de realizar uma tarefa, enquanto a "complexidade conceitual" está relacionada à profundidade dos conceitos de uma matéria.

No entanto, além da física teórica e medicina, matemática avançada, engenharia nuclear, filosofia e outras carreiras científicas relacionadas também seriam consideradas as mais difíceis de acordo com a IA.

Então, agora você sabe: Se você gosta do fácil, a IA recomendaria que você se afaste o máximo possível dessas 5 carreiras universitárias. Ainda assim, somos humanos e a decisão final só será encontrada dentro de você.