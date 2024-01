Ao estilo do AirDrop: o WhatsApp está prestes a lançar uma função de compartilhamento de arquivos para Android

O aplicativo de mensagens por excelência não para de lançar novidades. Estamos falando do WhatsApp, a plataforma liderada pela Meta que, no último mês, já atualizou seus canais de divulgação e chamadas de vídeo.

Agora, em uma versão beta recente do Android compartilhada pelo Wabetainfo, foi revelado que o WhatsApp está prestes a incorporar uma função que nos lembra a tecnologia AirDrop da Apple.

Compartilhar arquivos no WhatsApp

De acordo com o rumor, o WhatsApp estaria trabalhando em uma nova característica para compartilhar arquivos entre usuários.

E tal como a sua contraparte no iPhone, este método de troca de arquivos exigiria que ambas as partes tenham o aplicativo aberto e estejam fisicamente próximas.

O mais novo é que o usuário receptor terá que agitar seu smartphone para ativar uma solicitação de troca. Essa característica, da mesma forma, é semelhante ao AirDrop em termos de configuração para receber arquivos apenas de fontes confiáveis.

E como é de se esperar no WhatsApp, a troca de arquivos será criptografada de ponta a ponta, garantindo a proteção das informações pessoais e do conteúdo compartilhado.

Por outro lado, ao contrário do AirDrop, o WhatsApp poderia permitir compartilhar arquivos com pessoas que não estão na lista de contatos do usuário, mantendo os números de telefone ocultos para preservar o anonimato.

A data de lançamento desta atualização ainda não está disponível, pois a ferramenta está em desenvolvimento. No entanto, aqueles interessados em testar essa função quando estiver pronta podem participar do programa beta do Google Play e potencialmente ser um dos primeiros a experimentar essa e outras novas características do WhatsApp.