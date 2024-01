Um congressista dos Estados Unidos afirma que os extraterrestres são “anjos” de outra dimensão

O debate sobre a existência de extraterrestres ganha relevância mais uma vez, após as declarações surpreendentes do congressista norte-americano Eric Burlison. O republicano afirmou que os seres de outro planeta poderiam ser entidades como “anjos” que pertencem a outra dimensão.

Ele pode estar alucinando ou sob efeito de alguma substância, ninguém pode afirmar ou negar, exceto ele mesmo. Mas o que chama a atenção é que suas declarações surgiram logo após uma sessão classificada do Congresso dos Estados Unidos, que são sessões confidenciais.

Burlison é representante do Partido Republicano pelo estado de Missouri, uma das regiões com frequentes avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs).

Eric Burlison acredita que poderia existir uma espécie de conexão religiosa com a existência de extraterrestres na galáxia.

"Podem não se encaixar exatamente na narrativa bíblica, mas sempre que uso o termo 'anjos', para mim, é sinônimo de um ser extradimensional", disse Burlison, de acordo com a resenha do Bio Bio.

"Acredito que é mais provável que seja algo extradimensional do que dentro desta dimensão. O que estou dizendo é que quando começamos a falar sobre coisas desse tipo, que são extradimensionais, bem, em muitos textos diferentes, incluindo a Bíblia e outros, essa é realmente a forma como os mensageiros de Deus ou, você sabe, os anjos são descritos", acrescentou o congressista republicano em seus comentários.

A questão de se existem ou não extraterrestres é uma pergunta fascinante e continua sendo um dos grandes mistérios da ciência.

Até o momento, não há evidências conclusivas da existência de vida extraterrestre. No entanto, os cientistas continuam buscando sinais de vida no espaço e explorando exoplanetas na chamada "zona habitável", onde as condições podem ser propícias para a vida como a conhecemos.

A busca por sinais de vida é realizada através de projetos como o SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), que escutam sinais de rádio ou outras emissões eletromagnéticas que poderiam ser indicativas de inteligência extraterrestre.