Qual é o futuro do PlayStation? A Sony nos dá algumas pistas

Atualmente, a indústria do entretenimento digital se expande além dos consoles, abrangendo plataformas como PC, dispositivos móveis e serviços em nuvem. Enquanto a Microsoft já integrou essa estratégia com o Xbox, a Sony surpreendeu ao anunciar que o PlayStation seguirá uma tendência similar.

Kenichiro Yoshida, CEO da Sony, compartilhou em uma entrevista recente a visão de expansão do PlayStation. Ele afirmou que, embora o PS5 continue sendo sua plataforma principal, a Sony tem a intenção de tornar as experiências do PlayStation disponíveis de forma ubíqua no PC, dispositivos móveis e na nuvem. Yoshida explicou:

"Em resumo, será onipresente. Onde houver computação, os usuários poderão jogar seus jogos favoritos sem problemas. Os jogadores poderão encontrar um local para jogar em diferentes espaços. Embora o PlayStation continue sendo nosso produto principal, expandiremos nossas experiências de jogo para PC, dispositivos móveis e nuvem."

Essa estratégia já foi vista na incursão da Sony no mercado de PC, trazendo títulos populares como Horizon Zero Dawn e God of War para o Steam. No entanto, espera-se que os lançamentos não sejam simultâneos, mas sim que os usuários de PC recebam esses títulos alguns anos depois de sua estreia nos consoles.

O mais impressionante é a expansão para dispositivos móveis e serviços na nuvem. Embora a Sony tenha testado o jogo na nuvem com os títulos do PS5, essa opção atualmente está limitada aos assinantes da opção mais cara do PlayStation Plus. Para alcançar seus objetivos, a Sony precisará tornar essa opção mais acessível.

É importante destacar que PlayStation está passando por um período de transição, com a recente saída de Jim Ryan como CEO da SIE. Yoshida assumiu temporariamente a liderança. A continuidade dessa direção estratégica será revelada quando o novo CEO da SIE for selecionado.

Neste contexto, a estratégia da Sony de alcançar diversas plataformas parece ser um movimento estratégico para alcançar um público mais amplo e se adaptar às dinâmicas em constante mudança do mercado de entretenimento digital.