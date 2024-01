Passo a passo: Como transformar o seu Whatsapp em um Whatsapp Coquete

Nas últimas semanas, todos nós que usamos redes sociais temos visto o surgimento de uma nova tendência: Coquete.

Essa que se destaca por sua estética suave e feminina, inspirada na época vitoriana e no romantismo com laços rosa e acessórios delicados veio para substituir - em parte - o já passado estilo Aesthetic.

Bem, para todas as pessoas que amam essa nova tendência, trazemos uma novidade que com certeza não poderão deixar passar: Personalizar seu ícone do Whatsapp e torná-lo Coquete.