Os humanos vencem a corrida contra a inteligência artificial, de acordo com um estudo científico do MIT

A inteligência artificial parece ser uma das melhores ferramentas já criadas pelo ser humano e, ao mesmo tempo, um dos maiores rivais da classe trabalhadora. As tarefas automatizadas das empresas estão caminhando para serem realizadas por uma máquina que substituirá os funcionários.

Nós vivenciamos isso em pleno 2023, antes que a explosão do ChatGPT da OpenAI completasse um ano, um centro de atendimento demitiu TODOS os seus funcionários e colocou para trabalhar 30 computadores com a última versão do chatbot da empresa de Sam Altman.

A velocidade com que esses eventos se desenvolveram nos deixa a todos surpresos e nos faz perguntar quem serão as próximas vítimas. Os mais otimistas dizem que, em apenas cinco anos, a inteligência artificial estará tão integrada que todas as empresas terão uma grande porcentagem de suas áreas dominadas por essa tecnologia.

No entanto, um estudo recente realizado por especialistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) afirma que os humanos estão melhor posicionados do que a inteligência artificial para ocupar cargos em qualquer empresa, independentemente da área.

Inteligencia artificial IA

De acordo com um relatório publicado pela CNN em espanhol, especialistas do MIT afirmam que a inteligência artificial será implementada nas empresas, mas não para substituir os trabalhadores. Eles explicam que ter um humano responsável pelas tarefas ainda é a primeira opção e a mais rentável para qualquer empresa.

"Em muitos casos, os humanos são a forma mais rentável e economicamente atraente de realizar o trabalho no momento. O que estamos vendo é que, embora haja muito potencial para a IA substituir tarefas, isso não vai acontecer imediatamente. É realmente importante pensar na economia da implementação real desses sistemas", disse Neil Thompson, autor do estudo realizado pelo Laboratório de Ciências da Computação e Inteligência Artificial do MIT.

Sim, haverá substituição, mas será lenta. Isso dá às pessoas tempo suficiente para começarem a migrar para outros tipos de atividades que não serão substituídas pela inteligência artificial.