O Google está trabalhando em uma função com inteligência artificial que ajuda você a escrever e-mails do Gmail com sua voz

O Gmail, o serviço de e-mail do Google, continua evoluindo para oferecer aos usuários uma experiência mais intuitiva e eficiente. A função “Ajude-me a escrever”, já conhecida, que utiliza um algoritmo avançado de inteligência artificial (IA), deu um passo para o futuro ao incorporar comandos de voz em sua fase de teste, de acordo com informações do Computer Hoy.

A função "Ajude-me a escrever" tem estado disponível exclusivamente para usuários de Android nos Estados Unidos.

Para aproveitá-lo, os usuários só precisavam abrir o aplicativo do Gmail, começar a redigir um novo e-mail e tocar no botão correspondente no canto inferior direito. O algoritmo de IA gerava sugestões de texto em tempo real, tornando a redação de mensagens mais fluída e eficiente.

O que é realmente emocionante é o último desenvolvimento que o Google está explorando: a possibilidade de usar comandos de voz para executar a função "Ajude-me a escrever".

Este avanço permitiria aos usuários ditar o conteúdo de seus e-mails em vez de digitá-lo manualmente. A integração da inteligência artificial no reconhecimento de voz promete uma experiência sem problemas e precisa.

De acordo com a Computer Hoy, os primeiros testes foram bem-sucedidos, abrindo a possibilidade de que em breve os usuários do Gmail possam realizar essas tarefas com um simples comando de voz.

Esse avanço na interface do usuário não apenas facilitaria a redação de e-mails, mas também tornaria o aplicativo mais acessível para aqueles que preferem ou precisam usar comandos de voz em vez de texto escrito.

Este avanço do Google sugere uma mudança significativa na forma como interagimos com a tecnologia, abrindo novas possibilidades para uma comunicação mais natural e eficiente. Fique atento a futuras atualizações, pois essa integração de comandos de voz pode se tornar um recurso destacado para os usuários do Gmail em um futuro próximo.